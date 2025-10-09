Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Junger Stürmer schließt sich den Wölfen an

9. Oktober 2025
Louis Majher - © Sportfoto-Sale (DR)
Freiburg. (PM EHCF) Der EHC Freiburg reagiert auf die aktuelle Personalsituation und erweitert seinen Kader um den jungen Angreifer Louis Majher.

Der 20-jährige Stürmer stammt aus Lörrach und gilt als vielversprechendes Talent, das seine Ausbildung in der Organisation der Schwenninger Wild Wings durchlaufen hat.

Majher durchlief bei unserem Kooperationspartner sämtliche Nachwuchsstufen und überzeugte in der Deutschen Nachwuchsliga (DNL) mit konstant starken Leistungen, wo er sich als Topscorer seines Teams einen Namen machte. In der Saison 2023/24 sammelte der Linksschütze zudem bei den Lindau Islanders erste Erfahrungen im Seniorenbereich und stand in der vergangenen Spielzeit auch im PENNY DEL-Kader der Wild Wings, wo er unter anderem gegen Wolfsburg und Bremerhaven zum Einsatz kam.

Nun will Majher bei den Wölfen mit der Rückennummer 44 den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen und sich in Freiburg weiterentwickeln.

„Louis ist ein junger, ehrgeiziger Spieler, der sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt hat. Wir sehen in ihm ein Spieler mit Potenzial und wollen ihm die Möglichkeit geben, sich bei uns auf Profiniveau zu beweisen.“ erklärt Sportdirektor Peter Salmik.

Sollten alle Formalitäten rechtzeitig abgeschlossen werden, wird Louis Majher bereits morgen im Auswärtsspiel bei den Kassel Huskies sein Debüt im Trikot des EHC Freiburg geben.

