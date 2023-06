Junger Stürmer Nick Kardas wird ein Ice Alien!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Der in Duisburg geborene 20-jährige Nick Kardas wechselt von der EG Diez-Limburg zu den Ratinger Ice Aliens. Den Großteil seiner...

Ratingen. (PM Ice Aliens) Der in Duisburg geborene 20-jährige Nick Kardas wechselt von der EG Diez-Limburg zu den Ratinger Ice Aliens.

Den Großteil seiner Jugend verbrachte Rechtsschütze Nick bei der Düsseldorfer EG. In der Saison 2021/22 war er für den Krefelder EV im Einsatz, ehe er in der vergangenen Spielzeit in 54 Partien für die EG Diez-Limburg in der Oberliga Nord 8 Punkte erzielte (2 Tore/6 Assists) sowie 14 Strafminuten erhielt.

Chef-Trainer Frank Gentges über den Neuzugang der Ice Aliens: „Nick ist ein hart arbeitender und laufintensiver Außenstürmer, der auch weiß, wo das Tor steht. Er besitzt einen entsprechenden Charakter und einen großen Willen, ein Spieler mit diesen Tugenden passt perfekt in unser Team. Ich denke, er hätte den nächsten Schritt in der Oberliga gehen können, aber aus beruflichen Gründen zieht es ihn in seine Heimat Duisburg.“

Nick wird in der kommenden Spielzeit mit der Rückennummer 75 auflaufen.

