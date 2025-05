Junger MittelstÃ¼rmer fÃ¼r die Wild Lions

Amberg. (PM ERSC) Der ERSC Amberg kann seinen ersten Neuzugang für den Angriff präsentieren.

Vom Bayernliga-Konkurrenten Dingolfing wechselt der 20-jährige Daniel Rolsing an die Vils. Geboren in Zwiesel spielte Rolsing im Nachwuchs als Center in Deggendorf und der U20 von Regensburg. Die erste Station im Seniorenbereich war für den Linksschützen im vergangenen Jahr der Eishockey-Bayernliga bei den Isar Rats, für die er in seiner Premierensaison in 26 Pflichtspielen gleich 14 Punkte erzielte.

Ambergs Sportlicher Leiter Chris Spanger hält viel von dem Neuzugang: „Daniel ist ein echt talentierter Mittelstürmer, dessen Spielweise uns sehr gut gefallen hat. Er möchte beim ERSC seinen nächsten Schritt machen und passt dabei genau in unsere Philosophie. Daniel hatte auch weitere Anfragen, entschied sich aber zu einem Wechsel nach Amberg“. Der Spieler selbst erklärte seine Beweggründe: „Ich habe mich für den ERSC und Amberg entschieden, weil die Stimmung im Team dort sehr gut ist und ich das Gefühl habe, mich dort echt gut weiterentwickeln zu können – spielerisch und persönlich. Die Fans stehen dort immer hinter dem Team und ich freue mich total darauf, loszulegen und Teil von diesem Team zu werden“, so der Neuzugang. Daniel Rolsing erhält die Trikotnummer 53.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV