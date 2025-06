Junger LeistungstrÃ¤ger bleibt beim ESV

Buchloe. (chs) Die Verantwortlichen des ESV Buchloe können hinter die nächste wichtige Personalie einen Haken setzten.

Jungstürmer Felix Schurr hat seinen Vertag bei den Pirates nämlich um ein weiteres Jahr verlängert und wird daher im kommenden Winter in sein bereits viertes Jahr bei den Gennachstädtern gehen. Mit gerade einmal 23 Jahren ist der flinke Angreifer bereits ein wichtiges Puzzlestück in der Buchloer Offensive, weshalb man im Lager der Freibeuter sehr froh ist, dass der junge Leistungsträger auch weiterhin ein Pirat bleibt.

„Felix geht in seine mittlerweile vierte Spielzeit bei uns und gehört für mich ganz klar zum Stamm dieses Teams“, meint auch Team-Manager David Strodel. „Er hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und ist auf und neben dem Eis zu einer festen Größe geworden. Er verkörpert genau die Werte, die wir bei den Pirates sehen wollen und daher sind wir sehr froh, dass er weiter an Bord bleibt.“

Damit dürfen die Buchloer auch künftig auf die Dienste eines schlittschuhläuferisch äußerst begabten Angreifers zählen, der seine Nachwuchsausbildung in der Talentschmiede des ESV Kaufbeuren genossen hat. Von dort wechselte der talentierte Offensivmann 2022 für seine Premierensaison im Seniorenbereich nach Buchloe und ist seither trotz seines jungen Alters bereits ein wichtiger Eckpfeiler in den Sturmreihen der Piraten. Denn gleich in seinem zweiten Jahr sammelte der wendige Angreifer an der Seite von Demeed Podrezov und Robert Wittmann überragende 69 Scorerpunkte. Und auch im letzten Winter wusste Schurr diese guten Leistungen erneut zu bestätigen und kam erneut auf 17 Treffer und 23 Vorbereitungen, was ihm im teaminternen Ranking Platz vier der Scorerwertung einbrachte.

Doch die reinen Statistiken sind bei Weitem nicht alles: „Felix identifiziert sich voll mit dem Verein, bringt Woche für Woche Einsatz und Leidenschaft und ist dabei auch menschlich ein absolut feiner Kerl“, lässt Strodel über den Charakter und die Einstellung Schurrs wissen. „Ich bin überzeugt, dass er nicht nur unsere Mannschaft, sondern auch den Verein und die Liga in den kommenden Jahren mitprägen kann. Wir sind daher sehr stolz, dass er seinen Weg weiter mit uns geht.“ Denn mit seinen guten Leistungen hat er sicherlich wieder die Begehrlichkeiten anderer Vereine geweckt, auch weil Schurr mit seinen 23 Jahren eigentlich noch zu den jungen Spielern zählt und ganz bestimmt auch noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen ist. Umso glücklicher ist man daher im Piraten-Lager, dass sich Felix Schurr auch weiterhin zu den Piraten bekennt, bei denen er sich offenbar pudelwohl fühlt.

