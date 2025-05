Junger Kanadier fÃ¼r den Sturm der EisbÃ¤ren Regensburg

Regensburg. (PM Eisbären) Bryce Kindopp heißt der erste Kontingent-Neuzugang für den Sturm des Eishockey-Zweitligisten Eisbären Regensburg in der kommenden DEL-2-Saison.

Der 25-jährige Kanadier kommt mit vier Jahren Erfahrung aus der zweithöchsten nordamerikanischen Profiliga AHL in die Domstadt (215 Einsätze mit 65 Scorerpunkten – 32 Tore und 33 Assists). In der abgelaufenen Saison pausierte der flexibel einsetzbare Center aber. Peter Flache, Trainer und Sportlicher Leiter der Eisbären erklärt diesen Umstand: „Er stand damals bei den Bakersfield Condors unter Vertrag, dem Farmteam des NHL-Klubs Edmonton Oilers. Nach deren Trainingslager wurde er in die dritthöchste Liga, die ECHL, hinuntergeschickt. Bryce stand an einem Wendepunkt, da er aus verschiedenen Gründen nicht in die ECHL gehen wollte, also kehrte er nach Hause zurück, um seine Optionen zu überdenken. Ein Wechsel ins Ausland, zum Beispiel nach Europa, war aber keine Option – Bakersfield hatte aufgrund seiner Abreise suspendiert und seine Transferkarte wurde deshalb nicht freigegeben. Er war ab diesem Punkt also zur Pause gezwungen.“

Flache sieht in dem 1,85 Meter großen Offensivmann eine große Verstärkung für die Eisbären: „Bryce ist eine sehr, sehr starke Verpflichtung für uns – da hatten wir auch ein bisschen Glück. Wir freuen uns sehr, dass er sich für uns entschieden hat. Er ist ein sehr guter Zwei-Wege-Spieler, der offensiv immer gefährlich ist. Auch läuferisch ist er hervorragend. Er hat einen guten Überblick und findet seine Mitspieler, ist aber auch stark im Abschluss. Und er ist noch jung, wird jetzt im Juni gerade einmal 26 Jahre alt – er will sich nach seiner Pause unbedingt beweisen und ist hochmotiviert. Als ehemaliger Kapitän kann er außerdem auch unsere Leader unterstützen.“

Starke Leistungen fürs Farmteam: Kindopp kommt zu Einsatz in der NHL

Kindopp durchlief einige Nachwuchsmannschaften in seiner Heimatstadt Llyodminster, ehe ihn die Everett Silvertips aus der WHL, einer der drei erstklassigen kanadischen Juniorenligen, die zusammen die CHL (Canadian Hockey League) bilden, in ihrem Draft auswählten. Für Everett lief der Rechtsschütze dann in insgesamt sechs Spielzeiten auf, absolvierte 308 Partien, war dabei an 214 Treffern direkt beteiligt (118 Tore und 96 Vorlagen) und führte das Team 2019/2020 sogar als Kapitän an. Anfang 2020 unterzeichnete er dann einen Einstiegsvertrag bei NHL-Klub Anaheim Ducks. In seinem ersten Jahr in der Organisation kam Kindopp ausschließlich für deren Farmteams zum Einsatz. Für die Tulsa Oilers in der ECHL ging er 14 Mal aufs Eis (je zwei Tore und Vorlagen für vier Zähler). Bei den San Diego Gulls in der AHL überzeugte er mit 20 Scorerpunkten in 42 Partien (je zehn Treffer und Assists). Auch in seinem zweiten Jahr bei den Gulls spielte sich Kindopp in den Vordergrund, brauchte es in 69 Begegnungen auf 29 Torbeteiligungen – zwölf Mal netzte er selbst ein, 17 weitere Male bereitete er vor. Der Lohn: Ein Einsatz für Anaheim in der besten Liga der Welt, der NHL, im Januar 2022 gegen die Philadelphia Flyers.

Es folgte eine weitere Saison in San Diego mit 65 Partien (neun Punkte), ehe Kindopp zur Spielzeit 2023/2024 deren Liga-Konkurrenten Rockford Ice Hogs wechselte. Für diese ging er 39 Mal aufs Eis (sieben Zähler), ehe der Schritt nach Bakersfield und mit diesem auch die einjährige Pause folgten. Kindopp kann es kaum erwarten, in Regensburg endlich wieder aufs Eis zurückzukehren: „Ich freue mich sehr über diese Chance bei den Eisbären. Ich habe mich informiert und mir wurde viel Gutes über die Stadt und die Organisation erzählt.“ Er selbst beschreibt sich als „verantwortungsbewussten Stürmer, der defensiv stabil ist und offensiv Chancen kreiert. Ich schieße gerne Tore, mag es, um das gegnerische Tor für Gefahr zu sorgen und setze meine Geschwindigkeit gut ein. Ich will der Mannschaft helfen, Spiele zu gewinnen, und Verantwortung übernehmen – wann und wo ich auch immer gebraucht werde.“

Seine Karriere in Zahlen

Kader der Eisbären Regensburg

Tor: Jonas Neffin (U).

Abwehr: Sean Giles, Patrick Demetz, Pascal Zerressen, Guillaume Naud und Marian Bauer (U 21).

Sturm: Constantin Ontl, Aleandro Angaran (U), Pierre Preto, Corey Trivino (AL), Donát Péter, Sam Payeur, Lukas Krieger (U 21) und Bryce Kindopp (AL).

Trainerstab: Peter Flache (Headcoach und Sportlicher Leiter), Hugo Boisvert (Co-Trainer) und Joey Vollmer (Torwarttrainer).

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV