Junger Goalie wechselt nach Herford

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein vermeldet einen weiteren jungen Neuzugang für die kommende Oberligasaison.

Erik Eder wechselt von den Jungadlern Mannheim zu den Ice Dragons und wird das HEV-Torhüterduo und somit auch den gesamten HEV-Kader komplettieren. Der 20jährige Goalie wird zwar in seine erste Seniorensaison gehen, hat jedoch bereits Spiele beim ERC Ingolstadt (DEL) sowie beim EC Peiting und den Stuttgart Rebels (jeweils Oberliga Süd) im deutschen Profieishockey neben seinen Einsätzen im DNL-Bereich absolviert. Zudem durchlief der Herforder Neuzugang die verschiedenen deutschen Nationalmannschaften im Nachwuchsbereich und zählte auch zu den Torhütern, die an den DEB-Maßnahmen der vergangenen Spielzeit zur U20-Eishockey-WM in den USA teilnahmen.

„Nach den ersten Gesprächen mit den Verantwortlichen der Ice Dragons hatte sich alles sehr gut entwickelt. In der Stadt lebe ich mich gerade ein wenig ein und über den Verein habe ich mich natürlich schon intensiv informiert. Ich weiß, dass es bei den Ice Dragons sehr familiär zugeht und dass sehr viele Ehrenamtler den Verein und die Spiele unterstützen. Das ist für mich ein wenig neu, aber ich freue mich darauf. Ich möchte mein erstes richtiges Jahr bei den Senioren nutzen, um mich persönlich weiterzuentwickeln und dem Team bestmöglich helfen,“ so Erik Eder.

HEV-Chefcoach Henry Thom hatte den jungen Torhüter bereits früh in der Beobachtung: „Wir haben uns auf dieser Position neu ausgerichtet und wollten einen jungen Goalie holen. Erik ist mir früh aufgefallen. Er ist talentiert und hat in den vergangenen Jahren eine hervorragende Ausbildung erfahren. Er hat ein sehr gutes Positionsspiel, ist auch in seiner Torwarttechnik stark und bringt alles mit. Jetzt geht es darum, ihn schnell an die Oberliga zu gewöhnen und ihm Spielpraxis zu geben, damit er mit viel Selbstvertrauen an die Sache herangeht. Ich glaube, dass ihm da auch die Arbeit mit Brett Jaeger als Goalie-Coach sehr helfen wird“.

Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins und die Fans der Ice Dragons freuen sich über ein weiteres neues und junges Gesicht und wünschen Erik Eder eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison im HEV-Trikot.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Erik Eder @ Elite Prospects

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