Junger Goalie fÃ¼r die Scorpions lizenziert, Aufstiegserprobter Routinier kommt fÃ¼r den Angriff

Artikel anhören Mellendorf. (PM Scorpions) Da Fabian Gensicke derzeit sein Auslandssemester in Japan macht, und Ennio Albrecht weiterhin Förderlizenzspieler der Grizzlys Wolfsburg ist, und...

Artikel anhören Artikel anhören

Mellendorf. (PM Scorpions) Da Fabian Gensicke derzeit sein Auslandssemester in Japan macht, und Ennio Albrecht weiterhin Förderlizenzspieler der Grizzlys Wolfsburg ist, und damit jederzeit auch bei diesen benötigt werden könnte, sind die Scorpions schon länger auf der Suche nach einem jungen Torwart mit Potenzial.

Mit dem 19-jährigen Felix Noack, 197cm groß und 88kg schwer, lizenzieren die Scorpions einen jungen Goalie, der dieses Potenzial besitzt und in der vergangenen Saison noch bei den Eisbären Juniors Berlin und beim DEL Club Eisbären Berlin lizenziert war.

Der Goalie mit der Trikotnummer #1 befindet sich im Augenblick im Mannschaftstraining, ist aber bereits lizenziert und für die Scorpions spielberechtigt.

Travis Oleksuk auf dem Weg zu den Scorpions

Bereits am Sonntag wird ein weiterer Profi in den Kader der Hannover Scorpions stoßen.

Mit Travis Oleksuk holen die Scorpions einen Spieler, der mit den Starbulls Rosenheim in der vergangenen Saison den DEL 2-Aufstieg perfekt gemacht hat.

Der 34-jährige 183cm große und 88kg schwere Angreifer aus Thunder Bay – Canada ist stark am Bullypunkt und überzeugt durch seinen mannschaftsdienlichen Spielstil. Der Topcharakter, der die Centerposition bekleidet, ist in seiner Karriere bereits bei einigen Top-Teams aufgelaufen und hat unter anderem über 100 Scorerpunkte in der AHL gesammelt!

Damit sind die Hannover Scorpions auf ihrer Suche nach einem Top-Center fündig geworden. Trainer Kevin Gaudet: „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Travis Oleksuk“.

1027 Welches Team belegt am Ende der DEL Hauptrunde den letzten Platz in der Tabelle? Augsburger Panther Düsseldorfer EG Löwen Frankfurt ERC Ingolstadt Iserlohn Roosters Nürnberg Ice Tigers ein anderes Team