Junger franzÃ¶sischer Nationalgoalie verlÃ¤ngert langfristig in Langnau

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers verlängern den Vertrag mit Goalie Martin Neckar vorzeitig um zwei Jahre bis Ende Saison 2027/28.

Der 19-jährige französische Nationaltorhüter gehört seit 2019 zur Organisation der SCL Tigers und gilt als ein grosses Goalie-Talent im Schweizer Eishockey. Trotz der Verlängerung bleibt Neckar auch in der kommenden Saison 2025/26 mittels B-Lizenz an den EHC Chur ausgeliehen (zur Mitteilung des EHC Chur), wo er sich bereits in der vergangenen Spielzeit mit starken Leistungen auszeichnen konnte. Mit einer Fangquote von 92 % in 15 Einsätzen war er massgeblich am Playoff-Einzug der Bündner beteiligt.

Ungeachtet seiner Ausleihe ist Martin Neckar fester Bestandteil des Goalie-Trios der SCL Tigers in der National League und wird mit dieser Vertragsverlängerung entsprechend eng in die längerfristige Kaderplanung eingebunden. Die SCL Tigers freuen sich, mit Martin einen talentierten und ambitionierten Torhüter weiterhin in ihren Reihen zu wissen.

