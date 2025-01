Junger Förderlizenzspieler aus der PENNY DEL ergänzt den Kader des EHC Freiburg

Freiburg. (PM EHCF) Mit dem 19-jährigen Hannu Tripcke können die Wölfe einen Neuzugang per Förderlizenz im Breisgau begrüßen.

In der Nähe von Düsseldorf geboren und aufgewachsen, durchlief der Rechtschütze den Nachwuchs der Düsseldorfer EG, bevor in der U17 der Wechsel in die Hauptstadt folgte. Bei den Eisbären machte der Stürmer schnell als torgefährlicher Angreifer auf sich aufmerksam und konnte sich beim Gewinn der U20-Vizemeisterschaft als zweitbester Scorer seines Teams auszeichnen.

Mit dem Wechsel in den Seniorenbereich unterschrieb der talentierte Stürmer nun einen Vertrag bei den Löwen Frankfurt in der PENNY DEL und konnte hier wichtige Erstligaerfahrung sammeln. Auch für den EC Bad Nauheim war Tripcke in der laufenden Saison bereits per Förderlizenz im DEL2-Einsatz und erzielte hierbei auch seine ersten Profi-Scorerpunkte.

Hannu Tripcke ist bereits in Freiburg eingetroffen und wird, sollten alle Formalitäten erfüllt sein, am kommenden Wochenende sein Wölfe-Debüt geben.

