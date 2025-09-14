Junger Einheimischer schließt sich dem Rudel an – Herzlich Willkommen, Luis Stroppe!

München. (PM Luchse) Kurz vor dem ersten Testspielwochenende kann die sportliche Leitung des MEK nochmal Vollzug melden. Das Münchner Kindl Luis Stroppe wird zur Saison 2025/26 mit den Luchsen auf Puckjagd gehen.

Luis ist ein Kind der bayrischen Landeshauptstadt, und entsprechend hat seine Eishockeylaufbahn in München begonnen. Mit vier Jahren machte er seine ersten Schritte auf dem Eis, ehe er im Alter von sechs Jahren zum EHC München ging. Beim Vorgängerverein der Rookie Bulls München durchlief er alle Nachwuchsmannschaften und trat in Wettbewerben wie dem bundesweit bekannten Berliner GASAG U14-Turnier, der Schüler-Bundesliga, der U17 Division 2 und der U20 Bayernliga teil. Zudem absolvierte er in der Saison 2019/20 einige Spiele für die DNL2-Mannschaft des SC Riessersee. In seinen letzten drei U20-Bayernliga-Saisons beim EHC München legte er stets eine Quote von etwa einem Punkt pro Spiel auf und konnte sich somit erfolgreich für höhere Aufgaben empfehlen. Diese fand er schnell in der Saison 2023/24 in der Landesliga Bayern beim ERSC Ottobrunn. Dort wurde der vielseitig einsetzbare Youngster sofort zur Stammkraft, absolvierte 23 Spiele und trug zum Erreichen der Landesliga-Playoffs bei. Trotz eines starken Rookiejahres blieb es für ihn jedoch bei einem Winter am Haidgraben. Luis absolvierte nach seinem Abitur ein freiwilliges soziales Jahr als Nachwuchstrainer beim EHC München, und diese Arbeit setzte er auch nach dem Ende des FSJ als nebenberuflicher Trainer fort. Studium, Arbeit und Eishockey ließen sich nicht zeitlich leider nicht mehr vereinbaren, und Luis zog sich vom aktiven Spielbetrieb zurück – vorerst.

Über den Sommer nahm Luis mit zwei MEK-Spielern aus der Saison 2024/25 auf, nämlich seinen langjährigen Nachwuchs-Mannschaftskameraden Corin Remmert und Marvin Kovac. Das Münchner Kindl wollte zurück aufs Eis und informierte sich bei seinen früheren Teamkollegen über das Eishockey beim MEK. Die Rückmeldung kann nicht zu schlecht ausgefallen sein, denn kurz darauf nahm er Kontakt zu Luchse-Coach Markus Kiefl auf und bekundete sein Interesse daran, in der Saison 2025/26 im Münchner Westen Eishockey zu spielen. Nach drei Probetrainings, in denen er durch die Bank restlos überzeugen konnte, nahm Coach K ihn in den Kader auf.

Mit Luis können sich die Fans im Münchner Weststadion auf einen jungen, einheimischen und vielseitig einsetzbaren Spieler freuen. Der gelernte Verteidiger spielt mit viel Offensivdrang, verfügt über einen guten Aufbaupass, geht nach vorne mit und bringt die Scheibe gerne und gefährlich auf das gegnerische Tor. Dennoch vernachlässigt er seine Aufgaben in der Defensive selbstverständlich nicht und überlässt dem Gegner keine Scheibe länger als irgendwie möglich. Zudem ist der gelernte Verteidiger auch im Sturm einsetzbar und verleiht dem Kader der Landeshauptstädter somit zusätzliche Flexibilität im Fall von Personalengpässen.