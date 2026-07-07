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Home Deutschland DEL 2 Bietigheim Steelers Junger ehrgeiziger Stürmer entscheidet sich für Bietigheim
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Junger ehrgeiziger Stürmer entscheidet sich für Bietigheim

7. Juli 20262 Mins read72
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Justin Büsing - © Marco Leipold / City-Press
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Bietigheim. (PM Steelers) Mit Justin Büsing können die Bietigheim Steelers einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison begrüßen.

Der Stürmer schließt sich den Steelers von den Fischtown Pinguins Bremerhaven an. Trotz seines jungen Alters bringt der 23-Jährige bereits reichlich Erfahrung mit: In den vergangenen drei Spielzeiten sammelte er vor allem bei den Eispiraten Crimmitschau in der DEL2 wertvolle Spielpraxis und kam zudem regelmäßig in der PENNY DEL für Bremerhaven zum Einsatz.

Der 2003 in Bremerhaven geborene Linksschütze begann seine Eishockeylaufbahn in seiner Heimatstadt, bevor er in den Nachwuchs der Kölner Junghaie wechselte. Dort durchlief er die U17- und U20-Mannschaften und entwickelte sich bei einer der renommiertesten Nachwuchsorganisationen Deutschlands kontinuierlich weiter. Nach mehreren erfolgreichen Jahren in Köln folgte schließlich der Schritt in den Seniorenbereich.

In den vergangenen drei Spielzeiten stand Büsing für die Eispiraten Crimmitschau in der DEL2 auf dem Eis. Dabei absolvierte er insgesamt 80 Partien und verbuchte 9 Tore sowie 17 Assists. Parallel dazu erhielt der Angreifer immer wieder die Möglichkeit, sich bei den Fischtown Pinguins aus Bremerhaven in der PENNY DEL zu zeigen. Dort kam er auf 44 Einsätze, in denen ihm ein Tor und zwei Vorlagen gelangen.

Mit einer Körpergröße von 1,78 Metern und einem Gewicht von rund 80 Kilogramm bringt der Angreifer viel Tempo und Energie in sein Spiel. Nun möchte er bei den Steelers den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen und sich weiter etablieren.

Zu seinem Wechsel nach Bietigheim sagt Justin: „Ich habe mich für Bietigheim entschieden, weil ich nur Positives über den Verein gehört habe und das Gespräch mit dem Coach super war. Ich sehe Bietigheim als einen sehr guten Standort, um mich weiterzuentwickeln. Ich freue mich darauf, die Organisation, meine Mitspieler, den Staff und die Stadt kennenzulernen. Meine Ziele sind es, mit dem Team so erfolgreich wie möglich zu sein und als Einheit zusammenzuwachsen. Persönlich möchte ich für Wirbel in der Offensive sorgen und mich bestmöglich weiterentwickeln.“

Die Steelers gewinnen mit Justin einen jungen, ehrgeizigen Stürmer, der bereits über wertvolle Erfahrung in den beiden höchsten deutschen Spielklassen verfügt und gleichzeitig noch großes Entwicklungspotenzial besitzt.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Justin Büsing @ Elite Prospects

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