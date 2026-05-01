Junger deutscher Center wechselt von den Nürnberg Ice Tigers nach Bremerhaven

Bremerhaven. (PM Pinguins) Die Fischtown Pinguins Bremerhaven verstärken ihren Kader für die kommende Spielzeit mit einem vielversprechenden deutschen U23-Spieler.

Roman Kechter wechselt von den Nürnberg Ice Tigers an die Nordseeküste und wird künftig das Trikot der Seestädter tragen.

Mit der Verpflichtung des 22-jährigen Angreifers setzen die Fischtown Pinguins ihren eingeschlagenen Weg konsequent fort, junge, entwicklungsfähige deutsche Spieler mit DEL-Erfahrung in die Mannschaft zu integrieren. Kechter, geboren am 16. Februar 2004 in Weilheim, ist als Center einsetzbar, kann aber auch im Sturm flexibel agieren. Der Linksschütze bringt bei einer Körpergröße von 179 cm und einem Gewicht von 81 kg Dynamik, Spielintelligenz und Tempo mit.

Roman Kechter wurde in Deutschland ausgebildet und sammelte bereits in jungen Jahren wertvolle Erfahrungen auf hohem Niveau. Seit 2022 gehörte er zum Profi-Kader der Nürnberg Ice Tigers. Besonders in der DEL-Saison 2024/25 machte er mit einer starken Entwicklung auf sich aufmerksam: In 52 Hauptrundenspielen erzielte er 8 Tore und bereitete 11 weitere Treffer vor. Hinzu kamen 2 Assists in 9 Playoff-Partien. Auch in der Saison 2025/26 stand er regelmäßig für Nürnberg auf dem Eis und kam in der Hauptrunde auf 44 Einsätze, 3 Tore und 6 Assists.

Mit seiner U23-Spielberechtigung, seinem Entwicklungspotenzial und seiner bereits nachgewiesenen DEL-Tauglichkeit passt Kechter ideal in das sportliche Profil der Fischtown Pinguins. Der junge Stürmer soll dem Team zusätzliche Tiefe, Tempo und Variabilität im Angriff geben und gleichzeitig den Konkurrenzkampf innerhalb des Kaders weiter erhöhen.

Sportdirektor Sebastian Furchner sagt: „Roman ist ein junger deutscher Spieler, der trotz seines Alters bereits wertvolle Erfahrung in der DEL gesammelt hat. Er bringt Intensität, Laufbereitschaft und Entwicklungspotenzial mit. Wir sind überzeugt, dass er in unserem Umfeld den nächsten Schritt machen kann und unserem Spiel wichtige Impulse geben wird.“

Roman Kechter sagt: „Ich freue mich sehr auf die kommende Saison in Bremerhaven. Ich blicke mit großer Vorfreude auf die kommende Spielzeit mit meinem neuen Team, den Fans und auf die neuen Herausforderungen.“

Mit dem Wechsel nach Bremerhaven schlägt Roman Kechter das nächste Kapitel seiner noch jungen Karriere auf. Die Fischtown Pinguins gewinnen damit einen deutschen U23-Spieler, der bereits bewiesen hat, dass er sich in der DEL behaupten kann und dessen Entwicklung noch längst nicht abgeschlossen ist.