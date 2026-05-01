Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL Fischtown Pinguins Junger deutscher Center wechselt von den Nürnberg Ice Tigers nach Bremerhaven
Fischtown PinguinsTransfer-News

Junger deutscher Center wechselt von den Nürnberg Ice Tigers nach Bremerhaven

1. Mai 20261 Mins read126
Share
Roman Kechter - © ISPFD Nürnberg
Share

Bremerhaven. (PM Pinguins) Die Fischtown Pinguins Bremerhaven verstärken ihren Kader für die kommende Spielzeit mit einem vielversprechenden deutschen U23-Spieler.

Roman Kechter wechselt von den Nürnberg Ice Tigers an die Nordseeküste und wird künftig das Trikot der Seestädter tragen.

Mit der Verpflichtung des 22-jährigen Angreifers setzen die Fischtown Pinguins ihren eingeschlagenen Weg konsequent fort, junge, entwicklungsfähige deutsche Spieler mit DEL-Erfahrung in die Mannschaft zu integrieren. Kechter, geboren am 16. Februar 2004 in Weilheim, ist als Center einsetzbar, kann aber auch im Sturm flexibel agieren. Der Linksschütze bringt bei einer Körpergröße von 179 cm und einem Gewicht von 81 kg Dynamik, Spielintelligenz und Tempo mit.

Roman Kechter wurde in Deutschland ausgebildet und sammelte bereits in jungen Jahren wertvolle Erfahrungen auf hohem Niveau. Seit 2022 gehörte er zum Profi-Kader der Nürnberg Ice Tigers. Besonders in der DEL-Saison 2024/25 machte er mit einer starken Entwicklung auf sich aufmerksam: In 52 Hauptrundenspielen erzielte er 8 Tore und bereitete 11 weitere Treffer vor. Hinzu kamen 2 Assists in 9 Playoff-Partien. Auch in der Saison 2025/26 stand er regelmäßig für Nürnberg auf dem Eis und kam in der Hauptrunde auf 44 Einsätze, 3 Tore und 6 Assists.

Mit seiner U23-Spielberechtigung, seinem Entwicklungspotenzial und seiner bereits nachgewiesenen DEL-Tauglichkeit passt Kechter ideal in das sportliche Profil der Fischtown Pinguins. Der junge Stürmer soll dem Team zusätzliche Tiefe, Tempo und Variabilität im Angriff geben und gleichzeitig den Konkurrenzkampf innerhalb des Kaders weiter erhöhen.

Sportdirektor Sebastian Furchner sagt: „Roman ist ein junger deutscher Spieler, der trotz seines Alters bereits wertvolle Erfahrung in der DEL gesammelt hat. Er bringt Intensität, Laufbereitschaft und Entwicklungspotenzial mit. Wir sind überzeugt, dass er in unserem Umfeld den nächsten Schritt machen kann und unserem Spiel wichtige Impulse geben wird.“

Roman Kechter sagt: „Ich freue mich sehr auf die kommende Saison in Bremerhaven. Ich blicke mit großer Vorfreude auf die kommende Spielzeit mit meinem neuen Team, den Fans und auf die neuen Herausforderungen.“

Mit dem Wechsel nach Bremerhaven schlägt Roman Kechter das nächste Kapitel seiner noch jungen Karriere auf. Die Fischtown Pinguins gewinnen damit einen deutschen U23-Spieler, der bereits bewiesen hat, dass er sich in der DEL behaupten kann und dessen Entwicklung noch längst nicht abgeschlossen ist.

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns

Share
Previous post Connor Korte bleibt ein Eislöwe

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
Bietigheim SteelersTransfer-News

Der erste Neuzugang im Bietigheimer Ellental kommt von DEL2-Champion Krefeld Pinguine

Bietigheim. (Steelers / EM) Die Bietigheim Steelers aus der DEL2 können ihren...

By1. Mai 2026
! +SchwedenTransfer-News

Nächster Halt Malmö! Warum sich die Malmö Redhawks für Oliwer Kaski entschieden haben

Malmö. (EM) Die Malmö Redhawks aus der Sevenska Hockeyligan können eine hochkarätige...

By1. Mai 2026
Dresdner EislöwenTransfer-News

Connor Korte bleibt ein Eislöwe

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben den Vertrag mit Stürmer Connor...

By1. Mai 2026
EV Lindau IslandersTransfer-News

Erfahrener Stürmer geht in seine dritte Saison beim EV Lindau

Lindau. (EVL) Am Bodensee setzt man weiterhin auf die Dienste eines erfahrenen...

By1. Mai 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten