Junger Defender bleibt am Heckenweg

Limburg. (PM EGDL) Als Torben Reuner vor der abgelaufenen Spielzeit als Neuzugang bekannt gegeben wurde, war er die große Unbekannte im Kader der Rockets.

Ein Jahr später hat sich der 19-Jährige im Seniorenbereich etabliert und wird auch in der Regionalliga für die EG Diez – Limburg verteidigen. Der Allrounder, der sowohl in der Defensive als auch in der Offensive einsetzbar ist, machte seine ersten Eishockeyschritte auf Bad Nauheimer Eis, bevor er sich für einen Wechsel in den Nachwuchs der Dresdner Eislöwen entschied. Dort hatte er in der Saison 2021/22 mit der zweitbesten Plus/Minus-Statistik aller Verteidiger einen nicht unerheblichen Anteil am Aufstieg der DNL U20 – Mannschaft in die Division I. In seinem ersten Jahr bei der EGDL war der Defensivakteur mit Gardemaßen von 1,90 Meter Größe und 95 Kilogramm Kampfgewicht eine der Überraschungen der ersten Saisonhälfte, überzeugte durch sein unbekümmertes Auftreten und kam letztendlich auf insgesamt 49 Partien in der Oberliga Nord.

„Mir hat es hier in meiner ersten Saison im Seniorenbereich sehr gut gefallen und mir wurde Vertrauen entgegengebracht“, begründet Torben Reuner seine Vertragsverlängerung. „Die Vorstellungen des Vereins decken sich mit meinen, daher war es für mich klar, auch in der Regionalliga weiter für die Rockets aufs Eis zu gehen. Als junger Spieler stehe ich natürlich erst am Anfang meiner Entwicklung. Ich möchte mich stetig verbessern und in der kommenden Runde so oft wie möglich gewinnen, idealerweise auch das letzte Saisonspiel.“

„Torben hat alle Kritiker überrascht und sich sehr schnell bei den Senioren etabliert“, führt Arno Lörsch aus. „Grundsätzlich agiert er völlig unaufgeregt und löst so viele knifflige Situationen. Als körperlich robuster Spieler lebt er aber auch von seiner Physis und bringt diese Komponente immer wieder so ein, dass es sich positiv auf unser Defensivspiel auswirkt. Torben hat sich toll entwickelt und kann in der Saison 2023/24 ein wichtiger Faktor für uns sein.“

Bisher veröffentlichter Kader:

Tor: Tim Marco Stenger

Verteidigung: Lorenzo Valenti, Torben Reuner

Sturm: Paul König, Marcel Kurth, Brendan Nehmer

