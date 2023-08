Junger Angreifer wechselt aus Herne zu den Devils

Artikel anhören Ulm. (PM Devils) Mit dem aktuellen Neuzugang fügt sich der Devils-Kader um eine weitere Position. zur Saison 2023/24 wechselt von den Herne...

Artikel anhören Artikel anhören

Ulm. (PM Devils) Mit dem aktuellen Neuzugang fügt sich der Devils-Kader um eine weitere Position.

zur Saison 2023/24 wechselt von den Herne Miners der junge Stürmer Valentin Dér ins Ulm/Neu-Ulmer Team.

Der 21-jährige Dér erlernte das Eishockeyspiel in der Nachwuchsabteilung des Augsburger EVs und durchlief bis zur U20 deren Jugendmannschaften.

Im letzten Nachwuchsjahr entschied er sich zu einem Wechsel zu den Dresdnern Eislöwen Juniors, und trug mit seinen 18 Treffern und 33 Punkten aus 34 Spielen mit zum U20-Aufstieg des damaligen DNL2-Teams in die höchste deutsche Nachwuchsliga bei. Darauf folgte sein erstes Profijahr beim EV Herne.

So sagt Devils-Geschäftsführer Patrick Meissner über den Neuzugang: „Mit Valentin lotsen wir den nächsten jungen, hungrigen Spieler an die Donau. Von seinen ehemaligen Trainern wird er als sehr talentierter und vor allem ehrgeiziger Spieler beschrieben, der viel Potential mitbringt. Damit passt er hervorragend in unsere junge Mannschaft – und ich freue mich sehr über seine Entscheidung, zu uns zu stoßen.“

ᴠᴀʟᴇɴᴛɪɴ, ᴡᴀʀᴜᴍ ᴛʀɪꜰꜰꜱᴛ ᴅᴜ ᴅᴇɪɴᴇ ᴇɴᴛꜱᴄʜᴇɪᴅᴜɴɢ ꜰüʀ ᴅɪᴇ ᴅᴇᴠɪʟꜱ?

V. D.: Kurz und knapp zusammengefasst: da ich nur Gutes von und aus Ulm gehört habe, wie zum Beispiel den Zusammenhalt zwischen den Spielern.

ᴡᴇʟᴄʜᴇ ᴅʀᴇɪ ᴄʜᴀʀᴀᴋᴛᴇʀᴇɪɢᴇɴꜱᴄʜᴀꜰᴛᴇɴ ʙᴇꜱᴄʜʀᴇɪʙᴇɴ ᴅɪᴄʜ ᴀᴍ ʙᴇꜱᴛᴇɴ?

V. D.: ehrgeizig, freundlich, willensstark

ᴋᴇɴɴꜱᴛ ᴅᴜ ʙᴇʀᴇɪᴛꜱ ꜱᴘɪᴇʟᴇʀ ᴏᴅᴇʀ ʜᴀꜱᴛ ᴅᴜ ᴇɪɴᴇ ʙᴇꜱᴏɴᴅᴇʀᴇ ᴠᴇʀɢᴀɴɢᴇɴʜᴇɪᴛ ᴍɪᴛ ᴊᴇᴍᴀɴᴅᴇᴍ ᴀᴜꜱ ᴅᴇᴍ ᴠᴇʀᴇɪɴ?

V. D.: Ja, ich kenne Ludwig Danzer – mit ihm habe ich im zweiten DNL-Jahr in Augsburg gespielt, ehe ich nach Dresden gewechselt bin.

ʜᴀꜱᴛ ᴅᴜ ᴡᴇɪᴛᴇʀᴇ ʜᴏʙʙɪᴇꜱ ɴᴇʙᴇɴ ᴅᴇᴍ ᴇɪꜱʜᴏᴄᴋᴇʏ?

V. D.: Ich spiele Basketball, Volleyball und fahre gern Wasserski!

ᴡᴀꜱ ɪꜱᴛ ᴅᴇɪɴ ᴢɪᴇʟ ꜰüʀ ᴅɪᴇ ᴍᴀɴɴꜱᴄʜᴀꜰᴛ? ᴜɴᴅ ᴡɪᴇ ꜱɪɴᴅ ᴅᴇɪɴᴇ ᴘᴇʀꜱöɴʟɪᴄʜᴇɴ ᴢɪᴇʟᴇ?

V. D.: mein Ziel für die Mannschaft wäre, dass wir von Anfang bis Ende zusammenhalten, um so erfolgreich die Saison zu absolvieren. Meine eigenen Ziele: besser werden in den Kleinigkeiten, auch um das Team bestmöglich unterstützen zu können, und mehr Verantwortung zu übernehmen.

ʜᴀɴᴅ ᴀᴜꜰꜱ ʜᴇʀᴢ, ᴏꜰꜰ ꜱᴇᴀꜱᴏɴ ɪꜱ ʙᴇꜱᴛ ꜱᴇᴀꜱᴏɴ = ᴄʜɪʟʟɪɴ’ ꜱᴜᴍᴍᴇʀ ᴏᴅᴇʀ ɴᴀᴄʜ ᴅᴇʀ ꜱᴀɪꜱᴏɴ ɪꜱᴛ ᴠᴏʀ ᴅᴇʀ ꜱᴀɪꜱᴏɴ = ꜱᴏᴍᴍᴇʀᴛʀᴀɪɴɪɴɢꜱ-ᴍᴀʟᴏᴄʜᴇʀ?

V. D.: Ich liebe es Hockey zu spielen und auch zu trainieren, um besser zu werden – aber nach einer Saison ist es auch mal gut, in den Urlaub zu fliegen, was mit Freunden zu unternehmen und ein wenig Abstand vom Eishockey zu nehmen. Und dann wieder voller Fokus…

ᴡɪʟʟꜱᴛ ᴅᴜ ɴᴏᴄʜ ᴇɪɴ ᴘᴀᴀʀ ᴡᴏʀᴛᴇ ᴀɴ ᴅɪᴇ ᴅᴇᴠɪʟꜱꜰᴀᴍɪʟʏ ʀɪᴄʜᴛᴇɴ?

V. D.: Vielleicht einen Wunsch äußern: ich wünsche mir größtmögliche Unterstützung von unseren Fans, damit wir immer als Einheit auftreten und so erfolgreich wie möglich die Saison zu bestreiten!

3444 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten