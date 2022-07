Junger Angreifer stÃ¼rmt weiter fÃ¼r den EHC Freiburg

Freiburg. (PM EHCF) Mit dem 22-jährigen David Makuzki können die Wölfe eine weitere Vertragsverlängerung für die kommende Spielzeit bekanntgeben. In seinem Heimatland Kasachstan konnte...

Freiburg. (PM EHCF) Mit dem 22-jährigen David Makuzki können die Wölfe eine weitere Vertragsverlängerung für die kommende Spielzeit bekanntgeben.

In seinem Heimatland Kasachstan konnte der Stürmer über die Nachwuchsligen der KHL bereits in der Saison 2016/17 erste Erfahrungen im Profibereich sammeln. In seinem ersten Jahr in Deutschland bei den Wölfen erzielte er dabei starke elf Scorerpunkte und zeichnete sich vor allem durch seinen nimmermüden Einsatz und Willen aus. Nun steht fest, dass der talentierte Linksschütze auch in der DEL2-Saison 2022/23 das Trikot des EHC Freiburg tragen wird.

Peter Salmik, sportlicher Leiter des EHC Freiburg: „David ist ein anständiger Junge mit einem tollen Charakter. Er hat sich schnell in der DEL2 und unserem Team zurechtgefunden und wir sind sehr froh, dass er uns auch weiter erhalten bleibt. Ich bin davon überzeugt, dass wir noch viel Freude an ihm haben werden“.

Cheftrainer Robert Hoffmann ergänzt: „Ein Stück weit war David eine Überraschung in der abgelaufenen Saison. Er hatte richtig gute Phasen in seinem Spiel, aber auch Probleme, was in seinem ersten Jahr verständlich ist. Wir wissen, dass er noch mehr will und freuen uns auf diese gemeinsame Zusammenarbeit.“

David Makuzki selbst über seinen Verbleib: „Es war für mich meine erste Saison in Deutschland und ich bin dem EHC Freiburg sehr dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen und die Möglichkeit, weiterhin für diesen Verein spielen zu können. Ich bin davon überzeugt, dass wir in der kommenden Spielzeit noch stärker sein werden und damit unsere Fans begeistern können.“

Der Kader des EHC Freiburg für die DEL2-Saison 2022/23 (Stand: 13.07.2022)

Patrik Cerveny, Marvin Neher, Kevin Orendorz (Herner EV), Konstantin Bongers (Düsseldorfer EG U20), Hagen Kaisler, Christian Billich, Calvin Pokorny, Mick Hochreither (Eisbären Berlin U20), Luis Benzing, Sebastian Hon (IceFighters Leipzig), Nikolas Linsenmaier, Simon Danner, Luca Trinkberger, Alexander De Los Rios (ehem. Brückmann), Marc Wittfoth, Trevor Gooch (Reading Royals), Martin Réway (HC Poruba), Shawn O’Donnel (Dornbirner EC), Lennart Otten, Jackson Cressey (Reading Royals), Christoph Kiefersauer, Kyle Sonnenburg (Löwen Frankfurt) und David Makuzki.