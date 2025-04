Junger Angreifer schlieÃŸt sich den onesto Tigers an

Bayreuth. (PM Tigers) Mit Lars Stelzmann wurde ein 23-jähriger Stürmer verpflichtet, der in den letzten drei Spielzeiten jeweils in der Oberliga Nord der schwarzen Hartgummischeibe nachjagte.

Der 1,85 Meter große Linksschütze erlernt in seiner Heimat Rosenheim das Eishockey-Spiel, wo er sämtliche U-Mannschaften durchlief, bevor er 2020 ins DNL-Team der Düsseldorfer EG wechselte und dort für zwei Spielzeiten in der höchsten deutschen Nachwuchsliga agierte. Nach wenigen Einsätzen für die Hannover Indians ging es für eine Saison nach Herne, bevor er für zwei Spielzeiten am Essener Westbahnhof Station machte.

Stelzmann gilt als kreativer Akteur, der variabel in der Offensive eingesetzt werden kann, aber auch als Defender auflaufen kann. Zuletzt agierte er in Essen etwa die Hälfte der Saison im Abwehrverbund. Seine Orientierung, die stets – auch als Stürmer – die Defensive im Blick behält und sein Zug nach vorne, machen ihn wertvoll für das Mannschaftgefüge.

„Lars spielt über seine eigentliche Größe hinaus. Mit seinem hartnäckigen Forechecking und seinem angriffslustigen und furchtlosen Spielstil kann er eine Linie beleben. Er kämpft stets hart um Rebounds und forciert Puckverluste beim Gegner, nervt damit die Gegenspieler und versucht diese zu zermürben. Er besitzt zudem einen guten Schuss, ist aber am effektivsten, wenn er direkt aufs Tor geht. Er bringt einen guten Charakter mit und hat die Ausdauer und Kraft, die er für seinen Spielstil benötigt“, weiß Head-Coach Larry Suarez über den Neuzugang zu berichten.

Wir hatten die Gelegenheit mit Lars ein kurzes Telefoninterview zu führen:

Lars, herzlich willkommen in Bayreuth. Was hat den Ausschlag gegeben, dich für Bayreuth zu entscheiden?

Lars Stelzmann: Ich hatte gute Gespräche mit Larry Suarez und habe von verschiedenen Leuten viel Gutes über den Standort Bayreuth gehört, sodass ich mich schlussendlich schnell entschieden habe.

Was weißt du über Bayreuth bisher? Sportlich wie auch ggf. von der Stadt oder der Region?

Lars Stelzmann: Um ehrlich zu sein weiß ich noch nicht allzu viel, aber ich freue mich auf Bayreuth und die neue Herausforderung. Ich freue mich schon, dort alles zu erkunden, sobald ich da sein werde.

Nach deiner Juniorenzeit hat es dich gleich in den Westen der Republik verschlagen und du bist in der OL Nord aufgelaufen. Wie schätzt du den Süden ein?

Lars Stelzmann: Ich schätze den Süden insgesamt schon etwas stärker ein als den Norden.

Setzt du dir Ziele, die du persönlich, aber auch mit dem Team hier erreichen willst?

Lars Stelzmann: Klar, Ziele setzt man sich mit dem Team immer. Persönlich möchte ich einfach mein bestes Eishockey spielen um dem Team entsprechend helfen zu können.

Wie sieht deine Vorbereitung über den Sommer aus?

Lars Stelzmann: Ich werde fleißig trainieren, um topfit zu sein und bestmöglich mit den Tigers in die Saison starten zu können.

Du kannst als Stürmer, aber auch Verteidiger auflaufen. Was liegt dir mehr bzw. was ist der größere Spaß für dich?

Lars Stelzmann: Im Prinzip bin ich Stürmer, was ich auch mein Leben lang gespielt habe. Zuletzt wurde ich ein halbes Jahr als Verteidiger eingesetzt. Beide Positionen haben Vor- und Nachteile, sodass es mal vorne oder hinten mehr Spaß macht. Das ist schwierig zu entscheiden. Auflaufen werde ich dort, wo der Trainer mich sieht und ich dem Team am besten helfen kann.

Lars, vielen Dank für die ersten Eindrücke. Wir wünschen dir noch einen angenehmen Sommer und freuen uns, dich bald in Bayreuth begrüßen zu dürfen.

-av-

Kader 2025/2026

Trainer: Larry Suarez, Marco Ludwig

Torhüter:

Verteidiger: Michal Spacek

Stürmer: Sam Verelst, Dominik Piskor, Lars Stelzmann

