Junger Angreifer fÃ¼r die EislÃ¶wen

Dresden. (PM Eislöwen) Die Die Dresdner Eislöwen haben Connor Korte verpflichtet.

Der 22-jährige Deutsch-Österreicher wechselt vom EHC Freiburg an die Elbe. Für den gebürtigen Oberndorfer ist Dresden die vierte Station im deutschen Profi-Eishockey. Er wird bei den Eislöwen das Trikot mit der Nummer 73 tragen.

Zuvor spielte der Stürmer für die Hammer Eisbären in der Oberliga sowie in der DEL2 für die EC Kassel Huskies und den EHC Freiburg. Im Nachwuchsbereich machte er unter anderem Station in Rosenheim, an der RedBull Hockey Academy in Salzburg sowie beim HC Davos. In der U16 und U18 trug er zudem das Trikot der deutschen Nationalmannschaft.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Wir freuen uns, dass wir Connor von unserem Standort überzeugen konnten. Als junger deutscher Spieler ist er ein wichtiger Baustein im Hinblick auf die U23 Positionen im Kader. Connor hat eine sehr gute Ausbildung genossen und soll sein Können nun hier in Dresden unter Beweis stellen.“

Connor Korte: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und das Umfeld hier in Dresden. Die Playoffs aus der Ferne zu verfolgen war spannend – und dabei zu sehen, wie stark sich das Team präsentiert hat, bestätigte, dass ich mich für den richtigen Weg entschieden habe. Jetzt blicke ich mit großer Vorfreude auf die PENNY DEL und die Chance, mich auf diesem Niveau zu beweisen. Gemeinsam mit den anderen jungen Spielern möchte ich meinen Beitrag zum Erfolg der Mannschaft leisten.“

