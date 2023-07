Junger Angreifer bleibt beim TEV- Florian Heiß verlängert in Miesbach

Miesbach. (PM TEV) Leider immer wieder von Verletzungen geplagt war Florian Heiß in den vergangenen beiden Jahren, dennoch zeigte die Entwicklungskurve bei ihm stets...

Miesbach. (PM TEV) Leider immer wieder von Verletzungen geplagt war Florian Heiß in den vergangenen beiden Jahren, dennoch zeigte die Entwicklungskurve bei ihm stets nach oben.

So gelang ihm letzte Saison ein starker Start in die Bayernligasaison, ehe er wieder ausgebremst wurde. Florian Heiß war kam zu Beginn der Saison 2021/2022 per Try-Out aus Rosenheim zum TEV und wusste dort zu überzeugen, somit rückte er in den Kader der Bayernligamannschaft auf. Zwar wurde er auch in dieser Spielzeit immer wieder durch Krankheiten und Verletzungen gestoppt, nichts desto trotz zeigte seine Entwicklung auch im damaligen Saisonverlauf nach oben. In bisher 45 Spielen gelangen ihm 5 Tore und 1 Assist.

Nun will Florian in der kommenden Saison wieder voll angreifen und der 22-Angreifer mit der Nummer 9 bereitet sich mit der Mannschaft auf die neue Spielzeit vor.

Florian Heiß über die Saison 2023/2024: „Ich hatte letztes Jahr eine schwere Zeit. Umso mehr freue ich mich jetzt, auch dieses Jahr wieder für den TEV auflaufen zu dürfen. Der TEV ist meine 2. Heimat für mich. Die Unterstützung der Fans letztes Jahr war Wahnsinn und hat uns sehr geholfen. Daher hoffe ich, dass wir dieses Jahr genauso lautstark unterstützt werden.“

