Junge Verstärkung für die Defensive: Kassel Huskies nehmen Lukas Jung unter Vertrag

Kassel. (PM Huskies) Der Name ist Programm – mit Verteidiger Lukas Jung wechselt ein weiterer junger Spieler nach Nordhessen.

Mit dem Eishockeyspielen begann der gebürtige Hamburger in seiner Heimatstadt. Zum Profi reifte der Verteidiger jedoch nach und nach in Iserlohn. Zwischen 2018 und 2024 war er zunächst für die U17, anschließend für die U20 der Roosters aktiv. In der Saison 21/22 absolvierte er zudem 30 Partien für die U18 des etwas nördlich von Stockholm ansässigen Wings HC.

Während er noch eine Saison weiter die Schlittschuhe für die Iserlohner U20 schnürte, kam er in dieser Spielzeit auch für Roosters in der PENNY DEL sowie für die Herne Miners in der Oberliga Nord zu seinen ersten Profi-Einsätzen.

2024 nahmen die Ravensburg Towerstars den heute 21-Jährigen unter Vertrag. Für diese absolvierte er über die letzten beiden Spielzeiten insgesamt 103 DEL2-Partien, in welchen er ein Tor erzielen und 15 weitere vorbereiten konnte. Zudem kam er in der abgelaufenen Saison zu zwei Einsätzen für den ERC Ingolstadt in der Champions Hockey League.

Lukas Jung gilt als U24-Spieler und wird für die Huskies mit der Rückennummer 41 auflaufen.

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Lukas hat trotz seines jungen Alters bereits eine beachtliche Anzahl an Spielen auf hohem Niveau absolviert und sich in der DEL2 früh etabliert. Im Zuge des Umbruchs in unserer Defensive und der damit verbundenen Verjüngung ist er ein Spieler, der sehr gut in unser Profil passt. Wir sind überzeugt, dass er mit seinen Qualitäten eine gute Rolle in unserem Kader einnehmen wird.“

Lukas Jung: „Ich freue mich auf die Herausforderung in Kassel und darauf, dass es bald endlich losgeht. Ich wünsche allen einen schönen Sommer und freue mich darauf, alle kennenzulernen.“

Der aktuelle Huskies-Kader für die DEL2 Saison 2026/27 (Stand 27.05.2026)

Tor: Philipp Maurer, Leon Willerscheid, Alexander Pankraz

Verteidigung: Leonhard Korus, Manuel Schams, Marco Müller, Ben Stadler, Lukas Jung, Johannes Huss, Lucas Dumont

Sturm: Jake Weidner, Maciej Rutkowski, Tyler Benson, Laurin Braun, Till Michel, Yannik Valenti, Michael Bartuli, Hunter Garlent, Darren Mieszkowski, Tristan Keck

Trainer: Petteri Väkiparta (Head Coach), Sven Valenti (Assistant Coach), Christopher Gibson (Goalie- & Videocoach)