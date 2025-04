Jungadler Mannheim holen U20 DNL-Meisterschaft

Köln. (PM DEB) Die Jungadler Mannheim haben sich am Sonntagnachmittag die Meisterschaft der U20 DNL in der Top Division gesichert.

In der Best-of-Five Serie gegen die Kölner Junghaie hat sich das Team aus Mannheim im vierten Aufeinandertreffen mit einem 3:2-Auswärtssieg den Titel gesichert.

Bereits am ersten Spiel-Wochenende der Finalserie hatten die Jungadler mit zwei Erfolgen den Grundstein für den heutigen Erfolg gelegt. Dabei ging es nach einem 3:3 nach 60 Minuten in die Verlängerung – jeweils mit dem besseren Ende für Jungadler, die den entscheidenden Treffer in der Overtime erzielen konnten. Am gestrigen Samstag schlugen die Junghaie nochmal eindrucksvoll zurück und sicherten sich nach einem dramatischen 8:7-Sieg in Mannheim ein weiteres Heimspiel.

Im heutigen vierten Spiel konnten die Jungadler zunächst ihre knappe 1:0-Führung durch Gustavs Griva (14.) aus dem ersten Abschnitt um zwei weitere Treffer von Maxime Bickel und Felix Kerbel (beide 40. Spielminute) bis zur zweiten Pause ausbauen. Im Schlussabschnitt kamen die Junghaie nochmal heran, nachdem Tony-Luka Pavlovic (42.) und Tobin Brandt (45.) verkürzt hatten. Am Ende riskierte Köln nochmal alles und brachte den sechsten Feldspieler. Doch die Defensive der Jungadler hielt dem Druck stand, so dass am Ende der Jubel auf Mannheimer Seite groß war. Damit endete jede einzelne Partie des Finales mit nur einem Tor Unterschied, was verdeutlicht, was für einen großartigen Kampf sich beide Teams boten.

Im Halbfinale hatten sich der Hauptrundenerste aus Mannheim gegen den ERC Ingolstadt (3:0 in der Serie) durchgesetzt, die Junghaie als Tabellenzweiter gegen die Eisbären Juniors (3:2-Serienstand).

Jungadler Headcoach Luigi Calce: „Es war eine unglaublich harte und spannende Serie. Zweimal ging es in die Overtime, dann das 7:8 aus unserer Sicht zuhause. Es war einfach sehr eng, aber wir haben an uns geglaubt und alles gegeben. Deshalb ein Lob an unser Team für die großartige Einstellung und den tollen Erfolg. Ich denke, am Ende sind wir verdient Meister geworden und freuen uns riesig darüber.“

Jonas Schwarzfischer, Leiter Spielbetrieb des DEB zum Erfolg der Adler und der Finalserie: „Herzlichen Glückwunsch an die Jungadler Mannheim zur Meisterschaft, Gratulation an beide Mannschaften für eine enge und spannende Serie, die einem Finale wahrlich würdig war. Wir haben starkes Nachwuchs-Eishockey unserer Finalisten gesehen, sie haben sich alles abverlangt, was sich allein schon an den denkbar knappen Ergebnissen ablesen lässt. Insofern sprechen wir beiden Teams ein großes Kompliment aus, auch wenn natürlich am Ende nur einer jubeln kann.“

U20 DNL Finale Top Division

29.03.2025 | Jungadler Mannheim – Kölner Junghaie 4:3 n. V.

30.03.2025 | Kölner Junghaie – Jungadler Mannheim 3:4 n. V.

05.04.2025 | Jungadler Mannheim – Kölner Junghaie 7:8

06.43.2025 | Kölner Junghaie – Jungadler Mannheim 2:3

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV