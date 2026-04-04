Jungadler Mannheim holen U20 DNL-Meisterschaft

Ingolstadt. (PM DEB) Die Jungadler Mannheim haben am Samstagabend die Meisterschaft der U20 DNL in der Top-Division gewonnen.

In der Best-of-Five-Serie gegen den ERC Ingolstadt hat sich das Team aus Mannheim im dritten Aufeinandertreffen mit einem 6:2-Auswärtssieg den Titel gesichert.

Bereits am ersten Spiel-Wochenende der Finalserie hatten die Jungadler mit zwei aufeinanderfolgenden Siegen (4:1, 2:1) den Grundstein für den heutigen Titelgewinn gelegt. Im heutigen dritten Duell zwischen den beiden Finalisten zog Mannheim bis zur Spielmitte mit 4:1 davon. Vor der zweiten Pause fiel jedoch noch der Anschlusstreffer für Ingolstadt, der nochmal für Hoffnung bei der Heimmannschaft sorgte. Im Schlussabschnitt hielten die Jungadler zunächst geschickt den Zwei-Tore-Vorsprung und setzten rund fünf Minuten vor Spielende mit ihrem fünften und sechsten Treffer der Partie den Schlusspunkt unter die Finalserie 2026.

Im Halbfinale der DNL-Playoffs hatte sich der Hauptrundenerste aus Mannheim gegen die Kölner Junghaie (3:2 in der Serie) durchgesetzt. Der ERC Ingolstadt schlug als Tabellenzweiter den Krefelder EV 81 (ebenfalls 3:2 in der Serie).

Stimmen zur Finalserie

Luigi Calce, Headcoach der Jungadler Mannheim: „Wir waren heute von Anfang an bereit und haben unseren Plan über das gesamte Spiel hinweg durchgezogen. Ich bin stolz auf die Jungs, die das so gut über die Bühne gebracht und am Ende die Finalserie deutlich gewonnen haben. Die Mannschaft hat es verdient, die Meisterschaft zu gewinnen, da wir die ganze Saison über bei unseren Prinzipien und guten Angewohnheiten geblieben sind. Daher haben wir aus meiner Sicht zurecht den Titel geholt.“

Jonas Schwarzfischer, Leiter Spielbetrieb des DEB, zur Finalserie der DNL: „Herzlichen Glückwunsch an die Jungadler Mannheim zur Meisterschaft. Sie haben die Finalserie in drei Spielen für sich entschieden und damit eine starke Saison konsequent zu Ende gespielt. Ein ebenso großes Kompliment gilt dem ERC Ingolstadt, der über die gesamte Spielzeit überzeugt und sich dieses Finale verdient hat. Beide Teams haben gezeigt, was die DNL insgesamt auszeichnet: sehr gutes und schnelles Nachwuchs-Eishockey mit spannenden Begegnungen und vielen Talenten, von denen wir in Zukunft sicherlich noch einiges hören werden.“

U20 DNL-Finale Top-Division

28.03.2026 | Jungadler Mannheim – ERC Ingolstadt | 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

29.03.2026 | Jungadler Mannheim – ERC Ingolstadt | 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

04.04.2026 | ERC Ingolstadt – Jungadler Mannheim | 2:6 (1:3, 1:1, 0:2)

Statistik: https://deb-online.live/liga/herren/u20-dnl/