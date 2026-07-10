Jungadler Krämer wird ein IceDog

Mannheim. (PM Adler) Anfang Juli wurden Max Calce und Tobias Krämer im CHL-Draft, der Talentwahl des der führenden nordamerikanischen Nachwuchsligen (Ontario Hockey League, Western Hockey League und Quebec Junior Major Hockey League), von Brantford beziehungsweise Niagara gezogen.

Der ehemalige Jungadler Krämer, der zunächst einen Kontrakt bei den Adlern für die kommende Saison unterschrieben hat, nimmt die sich damit bietende Chance wahr und wechselt zur bevorstehenden Spielzeit in die OHL.

„Tobi ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, den Schritt nach Nordamerika gehen zu dürfen. Selbstverständlich sind wir seinem Anliegen nachgekommen. Wir wünschen ihm persönlich sowie seiner gesamten Mannschaft eine erfolgreiche Saison“, äußert sich Sportmanager und Cheftrainer Dallas Eakins zum Wechsel des Verteidigers.

Krämer wird vorerst noch weiter am Sommertraining der Adler teilnehmen, ehe der 18-Jährige zu einem späteren Zeitpunkt zu seinem Team nach Niagara reist.

Wir wünschen Tobias für seine neue Herausforderung schon heute alles Gute und viel Spaß.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Tobias Krämer @ Elite Prospects