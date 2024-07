Jung, wild, erfolgreich – Angriffs-Trio verlÃ¤ngert beim Phoenix

Grefrath. (PM GEG) Bei der GEG werden in Sachen Kaderplanung derzeit Nägel mit Köpfen gemacht. Nun konnte das Grefrather Trainer-Duo Christian Tebbe und Tilo...

Grefrath. (PM GEG) Bei der GEG werden in Sachen Kaderplanung derzeit Nägel mit Köpfen gemacht.

Nun konnte das Grefrather Trainer-Duo Christian Tebbe und Tilo Schwittek einige weitere wichtige Personalien klären. Die Stürmer Brian Westerkamp, Marlon Alves de Lima und Michal Cychowski werden auch in der kommenden Regionalliga-Spielzeit im Phoenix-Trikot auf Torejagd gehen.

Es war schon beachtlich, was der 20-jährige Marlon Alves de Lima und der 21-jährige Michal Cychowski vergangenes Jahr aus dem Krefelder DNL-Team kommend in ihrer ersten Senioren-Saison im Grefrather Landesliga-Team ablieferten. Mit 11 Toren und 22 Torvorbereitungen in 19 Spielen hatte Alves de Lima gepaart mit enormer spielerischer Kreativität großen Anteil an der mit 15 Siegen aus 19 Begegnungen überaus erfolgreichen Spielzeit. Michal Cychowski avancierte dabei sogar zum Topscorer der Blau-Gelben und steuerte in seinen 19 Begegnungen 19 Treffer sowie 24 weitere Assistpunkte bei.

Auch der inzwischen 22-jährige Brian Westerkamp, der aus Ratingen an die Niers gewechselt war, zählte mit seinen 21 Punkten in 18 Begegnungen, davon 7 Tore, zu den absoluten Leistungsträgern und Antriebsmotoren im neu formierten Grefrather Angriffsspiel.

„Jung, wild und erfolgreich“ trifft es wohl ganz gut, möchte man die drei Angreifer mit möglichst wenigen Worten treffend umschreiben. Um so mehr freut sich das Grefrather Trainer-Gespann Christian Tebbe und Tilo Schwittek, dass das Trio sich nun erneut für den Phoenix entschieden hat und im blau-gelben Trikot das ‚Abenteuer Regionalliga’ angehen wird: „Mit den Jungs bleiben uns ganz wichtige Elemente aus der Vorsaison erhalten. Alle drei bringen ordentlich Tempo und Dynamik in unser Angriffsspiel. In dieser Saison werden sie noch einmal deutlich mehr gefordert sein und wieder ein Stück weit mehr Verantwortung übernehmen. Ich traue den Jungs absolut zu, auch in der Regionalliga zu bestehen“, so Tebbe.

Wie in der Vorsaison werden Marlon Alves de Lima mit der 72, Michal Cychowski mit der 77 und Brian Westerkamp auch künftig mit der Rückennummer 96 auflaufen.

„Für mich war es eine tolle erste Saison in Grefrath, die unbedingt Lust auf mehr gemacht hat“, lässt Marlon Alves de Lima wissen. „Von der Mannschaft und vom Verein wurde ich super aufgenommen und ich habe mich von Beginn an hier sehr wohl gefühlt“. Dabei stimmt für Alves de Lima auch das Drumherum beim Phoenix: „Die GEG ist ein toller Verein. Das Team ist wie eine Familie und wir haben natürlich super Fans. So eine tolle Atmosphäre hat kein anderes Team in der Landesliga aufweisen können. Von daher freue ich mich nun auf die nächste Herausforderung mit neuer Aufgabe und neuer Liga“, so Alves de Lima weiter.

Auch für Michal Cychowski sind es ähnliche Gründe, die ihn überzeugt haben, beim Phoenix eine weitere Saison dran zu hängen: „Der Glaube an die gemeinsamen Ziele und der Zusammenhalt als Team zeichnen uns als Mannschaft aus. Ich erlebe das jedesmal beim Training und bei den Spielen. Wir motivieren uns immer gegenseitig und versuchen so, stets das Beste aus uns herauszuholen und aus der Situation zu machen“. Auf die Frage, wie er die neue Liga sieht und welche Rolle die GEG seiner Meinung nach dort spielen kann, antwortet Cychowski: „Die Liga ist schwer einzuschätzen. Mit Ratingen, Dortmund und Bergisch Gladbach sind drei Mannschaften dabei, die allein von der Papierform her sicher über den weiteren Teams stehen dürften. Hoffentlich können wir da mithalten. Ansonsten sehe ich uns im guten Mittelfeld“.

Unterdessen stehen die Spieltermine für die neue Spielzeit fest. Die GEG startet am Sonntag, 6. Oktober mit einem Auswärtsspiel bei den Grizzlys Bergkamen in die Hauptrunde. Das erste Heimspiel im Grefrather EisSport & EventPark findet am Sonntag, 13. Oktober statt, wenn die RealStars aus Bergisch Gladbach zu Gast sind. Dabei hält die GEG auch 2024/25 am bewährten Ticket-Konzept fest. Weiterhin wird bei allen Heimspielen der Blau-Gelben auch in der höchsten Spielklasse des Landes „Pay what you want!“ bei freier Platzwahl gelten.

Einige Vorbereitungsspiele werden derzeit noch vereinbart. Sobald die Termine feststehen, werden diese bekannt gegeben.

Bislang wurden folgende Spieler für den Kader 2024/25 veröffentlicht:

Tor: Mathis Kaiser (35), Maik Schäfer (29) – Verteidigung: Benedikt Pricken (3), Paul Herz (8), Stefan Bronischewski (21), Jan Kupka (92), Tim Schröder (93) – Angriff: Dennis Lüdke (17), Roby Haazen (18), Marc Losert (20), Andreas Bergmann (22), Kai Göbels (55), Marlon Alves de Lima (72), Michal Cychowski (77), Max Tillmann (95), Brian Westerkamp (96), Julian Stahlhut (97)