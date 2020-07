Julius NÃ¤ttinen neuer weiÃŸ-blauer AuslÃ¤nder

Ambrì. (PM HC-AP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta freut sich, die Verpflichtung des finnischen Stürmers Julius Nättinen für die nächste Saison bekannt zu geben. Julius...

Ambrì. (PM HC-AP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta freut sich, die Verpflichtung des finnischen Stürmers Julius Nättinen für die nächste Saison bekannt zu geben.

Julius wurde als Center ausgebildet, hat einen tollen Körperbau, gutes Skaten und einen trockenen Schuss. In der vergangenen Saison spielte er für JYP auf der Außenstürmerposition, eine Rolle, in der er seine besten Offensivfähigkeiten wiederentdeckte, indem er in 54 Spielen (33 Tore und 22 Vorlagen) 55 Punkte erzielte. Diese Leistungen brachten ihn ins All Star Team.

Der im JYP-Jugendsektor aufgewachsene 97ér Jahrgang wurde von Anaheim in der zweiten Runde gedrafted, nachdem er bei der U18-Weltmeisterschaft 2015 mit der finnischen Nationalmannschaft die Silbermedaille gewonnen hatte. In den Spielzeiten 2015/2016 und 2016/2017 gewann er die Lega Juniori OHL im Trikot der Barrie Colts (64 Spiele, 24 Tore und 55 Vorlagen) und mit den Windsor Fires (58 Spiele, 14 Tore und 28 Vorlagen) gewann er den Memorial Cup, den höchsten nordamerikanischen Jugendpokal.

International gewann er mit der finnischen Nationalmannschaft eine U20-Weltmeisterschaft 2016 in Helsinki.

Nach zwei Spielzeiten in der OHL gab er sein Debüt bei den San Diego Gullst, dem Farmteam der Anaheim Ducks, mit denen er in der Saison 2017/2018 55 Spiele mit einer Ausbeute von 4 Toren und 12 Vorlagen erzielte. Nach der Erfahrung in der AHL entschloss er sich, in seine Heimat zurückzukehren, um seine Entwicklung mit dem Team fortzusetzen, das ihn zuvor ausgebildet hatte.