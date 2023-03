Julius Honka wechselt nach Bern

Bern. (PM SCB) Der SC Bern hat den finnischen Verteidiger Julius Honka für zwei Jahre bis Frühling 2025 verpflichtet. Honka wurde 2014 im NHL-Draft...

Bern. (PM SCB) Der SC Bern hat den finnischen Verteidiger Julius Honka für zwei Jahre bis Frühling 2025 verpflichtet.

Honka wurde 2014 im NHL-Draft in der ersten Runde von den Dallas Stars gezogen. Von 2016 bis 2019 kam er für Dallas auf 87 Partien (13 Punkte) in der National Hockey League. Danach kehrte der Verteidiger zu seinem Stammclub Jyväskylä zurück.

Die letzten beiden Saisons bestritt Honka in Schweden bei Luleå – und dies äusserst erfolgreich. 2021/22 erreichte er mit seiner Mannschaft den Playoff-Final und wurde ligaweit zum Verteidiger mit den meisten Toren ausgezeichnet. In der abgelaufenen Saison war Honka in der Champions Hockey League der Spieler mit der besten Plus-/Minus-Bilanz und wurde als wertvollster Spieler (MVP) der CHL nominiert.

Nach 119 Partien, 28 Toren und 32 Assists für Luleå hat sich der 27-jährige Finne entschieden, seine Karriere in der Schweiz beim SC Bern fortzusetzen. Honka gilt als starker Zwei-Weg-Verteidiger mit ausgezeichnetem Schuss und läuferischen Qualitäten. «Julius Honka hat zwei sehr gute Jahre in Schweden absolviert. Seine offensiven Fähigkeiten und seine Spielübersicht werden unsere Mannschaft vorwärtsbringen», sagt SCB-Sportchef Andrew Ebbett. Honka wird in Bern die Nummer 60 tragen.

