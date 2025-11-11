Julian Schmutz bleibt bis 2029 bei den SCL Tigers

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers und Stürmer Julian Schmutz haben den auslaufenden Vertrag um drei Jahre verlängert.

Der 31-jährige Flügelstürmer bleibt damit bis und mit der Saison 2028/29 im Emmental.

Seit seiner Rückkehr im Sommer 2023 zählt Julian Schmutz zu den konstanten Offensivkräften der SCL Tigers. In 133 Spielen erzielte er 33 Tore und lieferte 42 Assists – insgesamt 75 Scorerpunkte. In der Saison 2023/24 war er mit 21 Treffern bester Torschütze der SCL Tigers und belegte in der Liga den sechsten Rang der Qualifikations-Torschützenliste.

Schmutz gilt als Spieler mit Herz, Leidenschaft und unermüdlichem Einsatz. Mit seiner energischen Spielweise und seinem aufopfernden Engagement ist er eine vorbildliche und wichtige Teamstütze. „Julian steht sinnbildlich für das, was die SCL Tigers ausmacht: Kampfgeist, Identifikation und Teamspirit. Mit seiner Torgefahr und seinem Einsatzwillen ist er ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft,“ sagt Pascal Müller, Leiter Sport der SCL Tigers und SCL Young Tigers.

Hintergrund zu Julian Schmutz

Julian Schmutz stammt aus der Nachwuchsabteilung des SC Langenthal und durchlief die Juniorenstufen beim SC Bern, wo er sein Debüt in der National League gab. Nach mehreren Saisons beim EHC Biel wechselte er im Sommer 2019 erstmals zu den SCL Tigers und stand bis 2021 im Emmental unter Vertrag. Anschliessend spielte er zwei Jahre für den HC Davos, bevor er im Sommer 2023 zu den SCL Tigers zurückkehrte.

Schmutz wurde im Februar 2017 erstmals in die Schweizer A-Nationalmannschaft berufen und absolvierte dabei vier Länderspiele. Im Februar 2024 stand er erneut im Aufgebot der Nationalmannschaft und kam in drei Spielen zum Einsatz.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!