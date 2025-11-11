Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa Schweiz National League SC Langnau Tigers Julian Schmutz bleibt bis 2029 bei den SCL Tigers
SC Langnau TigersTransfers

Julian Schmutz bleibt bis 2029 bei den SCL Tigers

11. November 20251 Mins read64
Share
Julian Schmutz - © SCL Tigers
Share

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers und Stürmer Julian Schmutz haben den auslaufenden Vertrag um drei Jahre verlängert.

Der 31-jährige Flügelstürmer bleibt damit bis und mit der Saison 2028/29 im Emmental.

Seit seiner Rückkehr im Sommer 2023 zählt Julian Schmutz zu den konstanten Offensivkräften der SCL Tigers. In 133 Spielen erzielte er 33 Tore und lieferte 42 Assists – insgesamt 75 Scorerpunkte. In der Saison 2023/24 war er mit 21 Treffern bester Torschütze der SCL Tigers und belegte in der Liga den sechsten Rang der Qualifikations-Torschützenliste.

Schmutz gilt als Spieler mit Herz, Leidenschaft und unermüdlichem Einsatz. Mit seiner energischen Spielweise und seinem aufopfernden Engagement ist er eine vorbildliche und wichtige Teamstütze. „Julian steht sinnbildlich für das, was die SCL Tigers ausmacht: Kampfgeist, Identifikation und Teamspirit. Mit seiner Torgefahr und seinem Einsatzwillen ist er ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft,“ sagt Pascal Müller, Leiter Sport der SCL Tigers und SCL Young Tigers.

Hintergrund zu Julian Schmutz
Julian Schmutz stammt aus der Nachwuchsabteilung des SC Langenthal und durchlief die Juniorenstufen beim SC Bern, wo er sein Debüt in der National League gab. Nach mehreren Saisons beim EHC Biel wechselte er im Sommer 2019 erstmals zu den SCL Tigers und stand bis 2021 im Emmental unter Vertrag. Anschliessend spielte er zwei Jahre für den HC Davos, bevor er im Sommer 2023 zu den SCL Tigers zurückkehrte.

Schmutz wurde im Februar 2017 erstmals in die Schweizer A-Nationalmannschaft berufen und absolvierte dabei vier Länderspiele. Im Februar 2024 stand er erneut im Aufgebot der Nationalmannschaft und kam in drei Spielen zum Einsatz.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

131
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post Miesbach: Trotz Niederlage ein unvergesslicher Abend

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Kölner HaieTransfers

Haie verleihen jungen Verteidiger bis Sommer an Kassel Huskies

Köln. (PM Haie) Haie-Verteidiger Luca Münzenberger wird bis zum Sommer 2026 für...

By11. November 2025
! +Grizzlys WolfsburgTransfers

Vertrag bis 2029! Wolfsburger Identifikationsfigur bleibt langfristig ein Grizzly

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Er ist längst mit dem Klub und mit der...

By11. November 2025
! +Dresdner EislöwenTransfers

Ein erfahrener Center für Dresden

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben ihre Suche nach einem Center...

By11. November 2025
EV ZugTransfers

EV Zug verlängert Leihe von Sam Guerra

Zug. (PM EVZ) Der EVZ und der HC Lugano haben sich auf...

By11. November 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten