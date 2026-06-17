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ESV KaufbeurenTransfer-News

Julian Schams wird ein Joker

17. Juni 20261 Mins read124
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Julian Schams - © Sportfoto-Sale (DR)
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Kaufbeuren. (PM ESVK) Der ESV Kaufbeuren treibt seine Kaderplanungen für die kommenden Spielzeit 2026/2027 weiter an und kann mit Verteidiger Julian Schams ein weiteres Puzzlestück präsentieren.

Der 23 Jahre alte gebürtige Leipziger belegt bei den Jokern dabei eine der wichtigen U24 Stellen im Kader.

Nach seiner Nachwuchszeit in Ingolstadt und Mannheim konnte sich der Linksschütze in den letzten drei Jahren über die Clubs Saale Bulls Halle, Dragons Erfurt und die Heilbronner Falken in der Oberliga etablieren. In seiner letzten Station bei den Heilbronner Falken kam er dabei in 52 Spielen auf 13 Scorerpunkte.

Für den ESVK wird Julian Schams dabei in der neuen Saison mit der Rückennummer sechs auflaufen.

ESVK-Geschäftsführer Tobias Peukert dazu: „Mit Julian Schams konnten wir einen noch jungen Verteidiger für uns gewinnen, der bereits auf drei Spielzeiten in der Oberliga zurückblicken kann. Zudem gilt er als sehr stabiler Defensivverteidiger, der in der vergangenen Spielzeit in Heilbronn auch immer mehr seine Qualitäten in der Offensive einbringen konnte. Wir sind glücklich darüber, dass er sich dem ESVK angeschlossen hat und nun ein wichtiger Teil unserer Mannschaft sein wird.“

Julian Schams über seinen Wechsel nach Kaufbeuren: „Der ESV Kaufbeuren ist ein Traditionsverein mit großem Potenzial. Ich freue mich darauf, mit euch den nächsten Schritt in eine erfolgreiche Saison zu gehen.“

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