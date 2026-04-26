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EC Bad NauheimTransfer-News

Julian Lautenschlager verlässt den EC Bad Nauheim

26. April 20261 Mins read123
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Julian Lautenschlager von EC Bad Nauheim - © Jan-Philipp Burmann / City-Press
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Bad Nauheim. (EC BN) Nach drei gemeinsamen Jahren am Kurpark werden der EC Bad Nauheim und Stürmer Julian Lautenschlager künftig getrennte Wege gehen. <

In beidseitigem Einvernehmen haben der Club und der 29-Jährige beschlossen, den Vertrag aufzulösen, um Julian die Wahrnehmung einer neuen sportlichen Möglichkeit zu ermöglichen, die sich dem Spieler kurzfristig geboten hat. Das verbreitete der EC Bad Nauheim heute über seine Kanäle.

„Im Rahmen unserer Saisonanalyse haben wir uns mit allen Spielern in offenen und ehrlichen Gesprächen zusammengesetzt. Auch mit Julian Lautenschlager haben wir einen sehr fairen und respektvollen Austausch geführt und uns im Anschluss gemeinsam dazu entschieden, den Weg nach drei Jahren nicht weiter gemeinsam fortzusetzen. Wir danken Julian ausdrücklich für seinen Einsatz im Trikot des EC Bad Nauheim und wünschen ihm für seine sportliche wie private Zukunft mit seiner Familie alles erdenklich Gute“, begründen die Geschäftsführer Andreas Ortwein und Christopher Fiori die Entscheidung.

Julian Lautenschlager war im Sommer 2023 von den Heilbronner Falken in die Wetterau gewechselt. Trotz eines schwierigen Starts, der durch eine schwere Verletzung am Bein im ersten Heimspiel seiner Premieren-Saison überschattet wurde, kämpfte sich der gebürtige Regensburger zurück und entwickelte sich zu einer festen Größe im Kader der Roten Teufel. Mit seiner Vielseitigkeit und seinem nimmermüden Einsatz auf dem Eis identifizierte sich „Lauti“ in den vergangenen drei Spielzeiten stets vollends mit dem Standort und den Werten des Vereins.

„Nach drei besonderen Jahren möchte ich dem EC Bad Nauheim, meinen Teamkollegen, den Fans und der Stadt von Herzen Danke sagen. Ihr habt dafür gesorgt, dass wir hier ein zweites Zuhause gefunden und uns immer sehr wohlgefühlt haben. Ich wünsche Bad Nauheim und dem Team viel Erfolg für die kommende Saison“, verabschiedet sich Julian Lautenschlager via Homepage vom Club und seinen Anhängern.

Der EC Bad Nauheim verliert mit Julian nicht nur einen verlässlichen Zwei-Wege-Stürmer, sondern auch einen charakterstarken Profi, der sich auch abseits der Eisfläche – unter anderem in gesundheitspräventiven Projekten – für die Region engagierte.

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