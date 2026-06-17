Julian Kraus bleibt bei den Nature Boyz!

Forst. (PM Nature Boyz) Die SC Forst Nature Boyz können auch in der kommenden Saison auf Julian Kraus zählen.

Der 26-jährige Stürmer mit der Nummer 73 bleibt dem Verein erhalten und geht damit bereits in seine siebte Saison bei den Nature Boyz.

In der vergangenen Spielzeit sammelte Kraus in 23 Spielen 19 Scorerpunkte, darunter acht Tore und elf Vorlagen. Insgesamt kommt er im Trikot des SC Forst bislang auf 142 Spiele, 40 Tore und 55 Assists, also 95 Scorerpunkte.

Auch abseits des Eises engagiert sich Kraus tatkräftig im Vorstand der Nature Boyz und unterstützt den Verein in den Bereichen Website, Social Media und Pressearbeit.

Die SC Forst Nature Boyz freuen sich, dass Kraus dem Verein auch in der kommenden Saison erhalten bleibt.

161 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro