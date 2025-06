Julian Airich trägt wieder das Trikot des EHC Freiburg

Freiburg. (PM EHCF) Die Wölfe freuen sich, mit Julian Airich einen weiteren erfahrenen und körperlich präsenten Angreifer für die kommende Saison verpflichten zu können.

Der 30-Jährige wechselt aus der Oberliga von den Hammer Eisbären nach Freiburg und wir zukünftig mit der Rückennummer 67 auf die Punktejagd gehen.

Mit Julian Airich kehrt ein Spieler aus dem Freiburger-Nachwuchs zurück in den Breisgau. Der gebürtige Raststädter erlernte an der Ensisheimerstraße das Eishockeyspielen und sammelte für die Wölfe seine erste Profi-Erfahrung in der Oberliga. Nach einem kurzen Ausflug zu den Moskitos Essen folgte eine zweijährige Rückkehr nach Freiburg in die DEL2. Von dort zog es den Stürmer zu den Hannover Scorpions. In Niedersachsen absolvierte er in den vergangenen Jahren 229 Spiele mit beeindruckenden 199 Scorerpunkten. Im Sommer 2024 wechselte Airich dann zu den Hammer Eisbären, wo er in der laufenden Saison an der Seite von Ex-Wolf Dante Hahn wichtige Verantwortung übernahm und erneut 30 Scorerpunkte vorweisen konnte.

Peter Salmik, Sportdirektor des EHC Freiburg: „Julian ist ein echter Freiburger und wir freuen uns, dass er nun wieder ein Teil unserer Mannschaft ist. Seine Erfahrung, seine Physis und seine vorbildliche Arbeitsmoral werden für uns eine Bereicherung sein. Gerade in intensiven Momenten auf dem Eis kann er mit seiner Entschlossenheit und seinem Durchsetzungsvermögen wichtige Impulse setzen, die uns guttun.“

Rückkehrer Julian Airich ergänzt: „Nach acht Jahren wieder das Trikot des EHC Freiburg zu tragen, erfüllt mich mit Stolz. In dieser Stadt habe ich das Eishockey von klein auf gelernt. Die Unterstützung der Fans war schon damals etwas ganz Besonderes. Jetzt will ich all das zurückgeben und mit Leidenschaft und harter Arbeit zurückzahlen, was ich hier erleben durfte.“

Der Kader des EHC Freiburg für die DEL2-Saison 2025/26 (Stand: 27.06.2025):

Torhüter: Patrik Cerveny, Fabian Hegmann

Abwehr: Petr Heider, Maximilian Leitner, Sameli Ventelä, David Trinkberger (Krefeld Pinguine), Samuel Schindler (Dresdner Eislöwen), Alexander De Los Rios, Kilian Kühnhauser (Starbulls Rosenheim)

Sturm: Christian Billich, Eero Elo, Shawn O’Donnell, Tomas Schwamberger, Sebastian Streu, Nikolas Linsenmaier, Lukas Mühlbauer (Ravensburg Towerstars), Matej Pekar (HC Litvinov), Vincent Schlenker (Blue Devils Weiden), Christian Kretschmann (Krefeld Pinguine), Julian Airich (Hammer Eisbären)

