Jugendliche Power fÃ¼r die Verteidigung des EV FÃ¼ssen

Füssen. (PM EVF) Der EV Füssen hat zwei seiner Talente auch für die kommende Saison unter Vertrag genommen.

Moritz Nerb und Lennart Britsch gehörten bereits über weite Strecken der letzten Saison zum Kader der ersten Mannschaft und wussten hierbei voll zu überzeugen. Nun werden sie erneut ihre Chance in der Oberliga erhalten. Die beiden Verteidiger sollen einen weiteren Schritt in ihrer Entwicklung machen, um entsprechende Rollen im neuen Team einzunehmen.

Anfang Juni 20 Jahre alt geworden geht Moritz Nerb bereits in seine dritte Spielzeit mit Einsätzen in der ersten Mannschaft. Als Eigengewächs durchlief er die Nachwuchsteams des EVF, war aber auch in 69 Spielen für den ESV Kaufbeuren in der DNL aktiv. Nach seiner Rückkehr bewies er schnell, dass er den Sprung in die Oberliga meistern kann. So absolvierte er 30 Partien in der vergangenen Saison, wobei ihm fünf Scorerpunkte gelangen. Überhaupt hat Moritz auch große Stärken in der Offensive. Nach 37 Punkten in der DNL war er in der letzten Spielzeit auch für das Füssener DNL2-Team ein Leistungsträger, der mit 36 Zählern in 28 Begegnungen glänzte. Starke Zahlen die zeigen, dass von Moritz Nerb auch in der ersten Mannschaft noch einiges zu erwarten ist. Der Rechtsschütze wird die Chancen für seine weitere Entwicklung beim EVF auf jeden Fall bekommen.

Eine absolut positive Überraschung war in der letzten Saison auch Lennart Britsch. Zunächst eher für sporadische Einsätze in der Oberliga eingeplant musste er nach Verletzungen bereits ab dem dritten Spieltag in der ersten Mannschaft aushelfen. Der im November erst 17 Jahre alt gewordene Verteidiger machte das so abgeklärt und souverän, dass´er bis zum Ende der Spielzeit im Kader verblieb und 38 Partien bestritt. Ein Tor und zwei Vorlagen gelangen ihm dabei offensiv. Auch im Nachwuchsbereich konnte der gebürtige Münchner, der 2022 an den Kobelhang gewechselt war, zu überzeugen. Bereits in der U20 eingesetzt markierte er in der DNL2 in 36 Spielen 31 Scorerpunkte. Ebenso wie Moritz Nerb wird auch Lennart Britsch in Füssen die Eiszeiten bekommen, die er für eine bestmögliche Entwicklung weiterhin benötigt.

EVF-Vorstand Jörg Noack zu den beiden Personalien: „Mit Moritz Nerb und Lennart Britsch bleiben zwei weitere Eigengewächse in unserem Oberliga-Kader. Beide haben in der vergangenen Saison in der U20 überzeugt und sich auch in der ersten Mannschaft bereits viel Eiszeit verdient – mit Einsatz, Geduld und klarer Entwicklung. Lennart stand nicht umsonst zur Wahl als Rookie des Jahres – ein Zeichen dafür, wie positiv seine Leistungen in seiner ersten Oberliga-Saison wahrgenommen wurden.

Beide gehören ab sofort fest zur ersten Mannschaft und stehen stellvertretend für den Weg, den wir beim EV Füssen gehen: Junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs Schritt für Schritt an den Seniorenbereich heranzuführen. Dass das funktioniert, liegt nicht nur am Talent, sondern vor allem an harter Arbeit, Disziplin und der richtigen Einstellung. Moritz und Lennart haben sich ihre Chance genau so erarbeitet – und das soll auch für unsere jungen Spieler im Nachwuchs ein klares Signal sein.

Wir freuen uns, dass die beiden diesen Weg weiter mit uns gehen – als Teil einer langen Reihe von Füssener Verteidigern, die aus dem eigenen Nachwuchs den Sprung in die erste Mannschaft geschafft haben.“

