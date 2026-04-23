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Blue Devils WeidenTransfer-News

Jürgen Rumrich wird die Blue Devils Weiden verlassen

23. April 20262 Mins read46
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© Rene Oertel
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Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden und ihr sportlicher Leiter Jürgen Rumrich werden nach der Saison getrennte Wege gehen.

Rumrich hat den Club darüber informiert, dass er zur kommenden Spielzeit eine neue sportliche Herausforderung anstrebt. Sein zukünftiges Engagement ist derzeit noch nicht final entschieden.

Jürgen Rumrich übernahm im Februar 2022 die Position des sportlichen Leiters bei den Blue Devils Weiden, damals noch in der Oberliga Süd. Mit ihm wurde die klare Zielsetzung verfolgt, den Club in die DEL2 zu führen – ein Ziel, das bereits im zweiten Jahr erreicht werden konnte.

In der anschließenden DEL2-Saison stellte sich der Club großen Herausforderungen, insbesondere durch den zwischenzeitlichen Wegfall des Hauptsponsors. Trotz dieser Rahmenbedingungen gelang es, sportlich zu überzeugen und in der Premierensaison das Playoff-Viertelfinale zu erreichen. Die aktuelle Spielzeit war von einem wechselhaften Verlauf geprägt, unter anderem durch zahlreiche Verletzungen. Dennoch konnte die Mannschaft in der entscheidenden Phase die Klasse halten und den Verbleib in der DEL2 sichern.

Gemeinsam mit Stephan Seeger wird Jürgen Rumrich seine Tätigkeit in den kommenden Wochen fortführen und die Kaderplanung für die nächste Spielzeit vorantreiben. Dabei hat er dem Club zugesichert, seine Aufgaben bis zu seinem letzten Arbeitstag mit vollem Engagement und im Sinne der Blue Devils Weiden wahrzunehmen.

Sportlicher Leiter Jürgen Rumrich: „Nach einer intensiven und ereignisreichen Zeit verabschiede ich mich von den Blue Devils Weiden und möchte die Gelegenheit nutzen, um Danke zu sagen. Die vergangenen Jahre in Weiden waren für mich sportlich wie persönlich etwas ganz Besonderes und werden mir stets in bester Erinnerung bleiben. Bis zu meinem Ausscheiden werde ich dem Club weiterhin mit voller Überzeugung und großem Engagement unterstützen. Mein besonderer Dank gilt unseren Sponsoren, insbesondere Stefan Ziegler sowie der Birch Group mit David Lasky und Stephan Seeger, deren Vertrauen und Unterstützung für den Erfolg des Clubs von sehr großer Bedeutung waren und sind. Ebenso danke ich allen auf und neben dem Eis – dem Geschäftsführer Franz Vodermeier, dem Trainerstab, den Betreuern, dem Ärzte- und Physioteam sowie allen Helferinnen und Helfern im Hintergrund. Ihr unermüdlicher Einsatz und Leidenschaft haben den Club geprägt und getragen. Nicht zuletzt gilt mein Dank unseren Fans. Eure Begeisterung, eure Treue und eure Unterstützung haben meine Zeit hier in Weiden unvergesslich gemacht. Ich wünsche dem Club für die Zukunft viel Erfolg und alles Gute.“

Team Präsident Stephan Seeger: „Jürgens Abschied ist für mich mit gemischten Gefühlen verbunden. Einerseits freue ich mich, dass er neue Herausforderungen annimmt, andererseits wird er uns sehr fehlen. Er ist eine renommierte Persönlichkeit im Eishockey, die über viele Jahre hinweg den Ruf unseres Vereins geprägt und gestärkt hat. Er engagiert sich mit voller Überzeugung für seine Spieler und arbeitet immer teamorientiert. Ich habe ihn immer als äußerst professionell und als einen sehr reflektierten Kollegen geschätzt. Ich habe unsere gemeinsame Zeit hier in Weiden sehr genossen und werde ihn für alles, was er für den Erfolg unserer Organisation geleistet hat, in guter Erinnerung behalten. In dieser Übergangsphase wird er uns weiterhin im sportlichen Bereich unterstützen. Für seine Zukunft wünsche ich ihm alles Gute.“

Die Blue Devils Weiden danken Jürgen Rumrich bereits heute für seinen Einsatz und die erfolgreiche Arbeit in den vergangenen Jahren. Gleichzeitig richtet sich der Blick nach vorne: Die Weiterentwicklung der sportlichen Strukturen und des Clubs wird konsequent vorangetrieben.

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