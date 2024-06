Jürgen Penker steigt bei Stanley Cup Champ auf

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings freuen sich sehr bekanntgeben zu dürfen, dass Jürgen Penker sein Engagement beim frisch gebackenen Stanley Cup...

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings freuen sich sehr bekanntgeben zu dürfen, dass Jürgen Penker sein Engagement beim frisch gebackenen Stanley Cup Champion weiter ausbauen wird.

Der Wahl-Linzer unterschrieb einen Dreijahres-Vertrag im Goalie-Department bei den Florida Panthers, bleibt den Oberösterreichern in seiner Funktion aber weiterhin treu.

Die Steinbach Black Wings feiern den Stanley Cup mit Jürgen Penker! Der gebürtige Vorarlberger darf seit 2021 die besten Talente an jungen Eishockey-Goalies für die NHL-Organisation der Florida Panthers begleiten. Damit hält der 41-Jährige einen wichtigen Anteil an der Weiterentwicklung in Übersee. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde für ihn nun der Traum aller Eishockeyfans wahr. Im allesentscheidenden Spiel 7 im Finale gegen die Edmonton Oilers errungen die “Cats” die prestigeträchtige Trophäe. Jürgen Penker fieberte dabei in der Stahlstadt vor dem TV mit seinem zweiten Team mit, war einige Tage zuvor, aber noch selbst hautnah in der besten Liga der Welt zu Gast. Auch wenn ihm der große Triumph vor Ort aufgrund eines anstehenden Trainingcamps in Prag verwehrt blieb, kennt der Jubel und der Stolz über den Erfolg keine Grenzen.

Neben dem ganz großen Wurf auf dem Eis darf sich der langjährige Wahl-Linzer auch abseits davon über einen weiteren Aufstieg freuen. Demnach erhielt Penker von den Florida Panthers ein Vertragsangebot über die kommenden drei Jahre, mit welchem er noch mehr Verantwortung innerhalb des Goalie Departments bei den Cats übertragen bekommt. So begleitet er seine Talente intensiv vor und nach dem Draft persönlich in ihren Entwicklungsschritten und steht in ständigem Kontakt mit der Torhüter Legende Roberto Luongo und seinem Team. Ab sofort reist Penks an den Wochenenden zu den besten Juniorencamps in ganz Europa, um die jungen Hoffnungsträger kennenzulernen. Unter der Woche wird Jürgen Penker, nach seiner ebenfalls dreijährigen Vertragsverlängerung in der Stahlstadt, auch weiterhin die Schlussmänner der Steinbach Black Wings betreuen. In seiner neuen Doppelfunktion bleibt der ehemalige österreichische Teamgoalie so den Linzern bereits zum zehnten Jahr in Folge erhalten.

Die gesamte Organisation der Steinbach Black Wings Linz gratuliert Jürgen Penker zum Gewinn des Stanley Cups, sowie seinem individuellen Aufstieg in einer der aufstrebendsten Organisationen in der besten Eishockeyliga der Welt!