Judd Blackwater besetzt erste Importstelle in Heilbronn

Heilbronn. (PM Falken) Die Heilbronner Falken können die erste Importstelle für die kommende DEL2-Spielzeit 2021/2022 mit Stürmer Judd Blackwater besetzen.

Der 33-jährige Kanadier stand zuletzt beim SC Csíkszereda (Rumänien) in der „Erste Liga“ unter Vertrag und wird zukünftig in der Käthchenstadt auf Torejagd gehen.

Blackwater verbrachte den ersten Teil seiner Karriere in Kanada/USA und absolvierte hierbei 38 Spiele in der AHL bzw. 339 Spiele in der ECHL. Seine erste Station in Europa war im Jahr 2013, als er für Olimpija Ljubljana in der EBEL auf Torejagd ging. In der Folge stand der 183 cm große Angreifer fünf Spielzeiten bei HK Nitra in der Slowakei unter Vertrag und absolvierte 283 Pflichtspiele (230 Scorerpunkte). In der vergangenen Saison gelang ihm mit dem SC Csíkszereda der Meistertitel in der „Erste Liga“, war zweitbester Scorer seines Teams und mit 49 Scorerpunkten (16 Tore / 33 Vorlagen) in 31 Spielen insgesamt fünfbester Angreifer der gesamten Liga.

Judd Blackwater: „Ich freue mich in der kommenden Saison ein Teil des Team sein zu dürfen und hoffe, dass wir eine erfolgreiche Zeit vor uns haben. Die Vorfreude nach Heilbronn zu kommen ist bei mir und meiner Familie schon groß. Dort werde ich auf meinen ehemaligen Trainer Jason Morgan treffen, mit dem ich gemeinsam eine erfolgreiche Saison hatte und wir hoffen natürlich, dass wir daran anknüpfen können. Die Heilbronner Falken arbeiten sehr professionell und wollen sich immer weiter verbessern. Dies ist einer der Gründe warum ich mich dazu entschieden habe zu den Falken zu kommen. Für mich und meine Familie sind die Rahmenbedingungen in Heilbronn wirklich prima und wir können es kaum erwarten nach Deutschland zu kommen.“

Falken-Trainer Jason Morgan: „Wir sind sehr glücklich, dass wir Judd Blackwater unter Vertrag nehmen dürfen. Ich hatte das Vergnügen ihn in der letzten Saison in Csíkszereda trainieren zu dürfen und er hatte einen großen Anteil daran, dass wir die Meisterschaft in der „ERSTE Liga“ gewinnen konnten. Judd ist ein Spieler, der in vielen unterschiedlichen Spielsituationen eingesetzt werden kann und talentierte Hände besitzt. In Überzahl hat er einen starken Direktschuss, er fährt Checks zu Ende und setzt sich immer für seine Teamkollegen ein. Aufgrund seiner Erfahrung wird er einer der Führungsspieler in unserer Mannschaft sein und ich freue mich, dass er seine „TEAM FIRST“-Mentalität bei uns einbringen wird.“

Falken-Geschäftsführer Stefan Rapp: „Judd Blackwater bringt enorme Erfahrung ON-/OFF-Ice mit. Wir erhoffen uns durch seine dynamische Spielweise mehr Druck und Präsenz auf der Center Position. Wenn man sich einmal die letzten Jahre von Judd ansieht, hat er schon mehrere erfolgreiche Spieler an seiner Seite begleiten dürfen. Jason konnte bereits in der vergangenen Saison mit ihm arbeiten, dies hat uns letztendlich davon überzeugt, gemeinsam in die Zukunft zu gehen.“