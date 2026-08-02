Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Süd Tölzer Löwen Joshua Baron bleibt den Löwen treu!
Tölzer LöwenTransfer-News

Joshua Baron bleibt den Löwen treu!

2. August 20261 Mins read41
Share
Joshua Baron - © Tölzer Löwen, Philipp Schmitz
Share

Bad Tölz. (PM Löwen) Der Kader der Tölzer Löwen für die Spielzeit 2026/27 ist mit der Vertragsverlängerung von Torhüter Joshua Baron komplett.

Der Rechtsfänger, der von klein auf in den Tölzer Farben unterwegs ist, wird als dritter Torwart lizenziert. Der großgewachsene Goalie ist neben seiner Trainertätigkeit beim Nachwuchs des ECT auch in der Geschäftsstelle der Löwen anzufinden, wo er unter anderem für das Ticketing zuständig ist.

„Wir sind froh, mit Joshua Baron einen sehr pflichtbewussten und verantwortungsvollen Menschen bei den Löwen zu behalten. Sowohl als wichtiger Backup auf dem Eis, als auch mit seinem Einsatz bei der U11 als Trainer ist er unverzichtbar. Sein Engagement macht ihn sehr wertvoll für uns und wir freuen uns, dass er dem Standort erhalten bleibt“, so Geschäftsführer Fabian Schlager.

Nach einer Verletzung am Anfang des Sommertrainings schaut der 23-Jährige optimistisch in die Zukunft: „ich freue mich sehr, auch in der kommenden Saison für die Tölzer Löwen aufzulaufen. Nach meiner Verletzung befinde ich mich aktuell im Aufbautraining und kann es kaum erwarten, bald wieder mit der Mannschaft auf dem Eis zu stehen und alles dafür zu geben, dass wir erfolgreich sind.“

Der Vertrag mit Christoph Leitner wird derweil vorzeitig aufgelöst. Wir wünschen dem Youngster alles Gute!

Seine Karriere in Zahlen

Source: Christoph Leitner @ Elite Prospects

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns

229
Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen?


Share
Previous post Trainerfrage geklärt: Antti Karhula ist der neue Headcoach der Foxes – Armani und Goller bestätigt

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

GHZD

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +HCB Südtirol AlperiaTransfer-News

Trainerfrage geklärt: Antti Karhula ist der neue Headcoach der Foxes – Armani und Goller bestätigt

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell die Verpflichtung des...

By2. August 2026
ERSC AmbergTransfer-News

Wild Lions verpflichten Denis Gulda

Amberg. (PM ERSC) Der ERSC Amberg kann einen weiteren Neuzugang für den...

By2. August 2026
Luchse LauterbachTransfer-News

Emanuel Grund bleibt den Lauterbacher Luchsen erhalten / Curtis Hammond kommt aus Kanada

Lauterbach. (PM Luchse) Gute Nachrichten für alle Luchse-Fans: Verteidiger Emanuel Grund geht...

By2. August 2026
Eisbären RegensburgTransfer-News

Regensburg: Topstürmer bleibt ein Eisbär

Regensburg. (PM Eisbären) Die Eisbären Regensburg können die nächste wichtige Personalentscheidung vermelden....

By1. August 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten