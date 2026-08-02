Joshua Baron bleibt den Löwen treu!

Bad Tölz. (PM Löwen) Der Kader der Tölzer Löwen für die Spielzeit 2026/27 ist mit der Vertragsverlängerung von Torhüter Joshua Baron komplett.

Der Rechtsfänger, der von klein auf in den Tölzer Farben unterwegs ist, wird als dritter Torwart lizenziert. Der großgewachsene Goalie ist neben seiner Trainertätigkeit beim Nachwuchs des ECT auch in der Geschäftsstelle der Löwen anzufinden, wo er unter anderem für das Ticketing zuständig ist.

„Wir sind froh, mit Joshua Baron einen sehr pflichtbewussten und verantwortungsvollen Menschen bei den Löwen zu behalten. Sowohl als wichtiger Backup auf dem Eis, als auch mit seinem Einsatz bei der U11 als Trainer ist er unverzichtbar. Sein Engagement macht ihn sehr wertvoll für uns und wir freuen uns, dass er dem Standort erhalten bleibt“, so Geschäftsführer Fabian Schlager.

Nach einer Verletzung am Anfang des Sommertrainings schaut der 23-Jährige optimistisch in die Zukunft: „ich freue mich sehr, auch in der kommenden Saison für die Tölzer Löwen aufzulaufen. Nach meiner Verletzung befinde ich mich aktuell im Aufbautraining und kann es kaum erwarten, bald wieder mit der Mannschaft auf dem Eis zu stehen und alles dafür zu geben, dass wir erfolgreich sind.“

Der Vertrag mit Christoph Leitner wird derweil vorzeitig aufgelöst. Wir wünschen dem Youngster alles Gute!

Seine Karriere in Zahlen

Source: Christoph Leitner @ Elite Prospects

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