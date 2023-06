„Jordan verkörpert, was es bedeutet, ein Hurricane zu sein“ – Carolina Hurricanes und Jordan Staal einigen sich auf einen neuen Vertrag bis 2027

Raleigh, N. C. (PM Hurricanes) Don Waddell, Präsident und General Manager der Carolina Hurricanes aus der National Hockey League (NHL), gab heute bekannt, dass...

Raleigh, N. C. (PM Hurricanes) Don Waddell, Präsident und General Manager der Carolina Hurricanes aus der National Hockey League (NHL), gab heute bekannt, dass Stürmer Jordan Staal für eine vierjährige Vertragsverlängerung im Wert von 11,6 Millionen US-Dollar weiterverpflichtet wurde.

Durch den Deal erhält Staal bis 2026/27 einen durchschnittlichen Jahreswert (AAV) von 2,9 Millionen US-Dollar pro Saison. Der Vertrag enthält außerdem eine vollständige No-Move-Klausel für die ersten drei Saisons und eine vollständige No-Trade-Klausel für die letzte Saison.

„Jordan verkörpert, was es bedeutet, ein Hurrikan zu sein“, sagte Waddell. „Seine Führung war ein wesentlicher Bestandteil unseres Erfolgs und der Einfluss, den er auf unsere Organisation hatte, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Wir könnten nicht aufgeregter sein, ihn für weitere vier Jahre zu verpflichten.“

Der 34-jährige Staal erzielte 34 Punkte (17 Tore, 17 Assist) in 81 regulären Saisonspielen mit Carolina in der Saison 2022/23 und fügte acht Punkte (2 Tore, 6 Assist) in 15 Stanley-Cup-Playoff-Spielen hinzu, als die Hurricanes das Finale der Eastern Conference erreichten.

Der 1,80 m große und 100 kg schwere Stürmer bestritt in seiner Karriere in der regulären NHL-Saison 1.173 Spiele für Pittsburgh und Carolina und erzielte dabei 645 Punkte (275 Tore, 370 Assist). Staal hat in 742 Karrierespielen bei den Hurricanes 397 Punkte (155 Tore, 242 Assist) erzielt und war entweder Kapitän (seit 2019), Co-Kapitän (2017-18) oder stellvertretender Kapitän (2012-17, 2018-19) im Team.

In der Teamgeschichte (seit dem Umzug) belegt Staal den zweiten Platz bei den gespielten Spielen, den vierten bei den Punkten, den fünften bei den Assists und den siebten bei den Toren. Staal hat in 63 Karriere-Playoff-Spielen mit den Hurricanes 32 Punkte (12 Tore, 20 Assist) erzielt und ist einer von zwei Spielern (Sebastian Aho), die in den letzten fünf Jahren in jedem Nachsaisonspiel für Carolina zum Einsatz kamen.

Jordan Staal wurde 2006 von den Pittsburgh Penguins als Zweiter insgesamt gedraftet und am 22. Juni 2012 von den Hurricanes im Austausch gegen Brandon Sutter, Brian Dumoulin und einen Erstrunden-Pick im NHL Draft 2012 (Derrick Pouliot) übernommen.

