Jordan Schroeder verlÃ¤sst die Lakers

Rapperswil. (PM Lakers) Die SC Rapperswil-Jona Lakers und Jordan Schroeder gehen getrennte Wege.

Der Vertrag mit dem US-Center wurde aufgelöst.

Der 33-jährige Schroeder war vor zwei Jahren zu den Lakers gestossen. In seiner ersten Saison kam er auf 28 Punkte (10 Tore, 18 Assists), in der vergangenen Spielzeit produzierte der Stürmer 21 Punkte (3 Tore, 18 Assists). Nun wurde der Vertrag, der noch für die kommende Saison Gültigkeit hatte, in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Die Lakers bedanken sich bei Jordan Schroeder für seinen Einsatz und wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft.

Neuer Klub von Jordan Schroeder ist Brynäs IF aus der SHL.