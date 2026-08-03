Jordan Forget für zwei Saisons beim HC Ambrì-Piotta

Ambri. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta freut sich, die Verpflichtung des schweizerisch-kanadischen Stürmers Jordan Forget bekannt zu geben; sein Vertrag läuft bis zum Ende der Saison 2027/2028.

Der 2006 geborene Spieler wechselte 2023 nach Übersee, um in der Québec Maritimes Junior Hockey League (QMJHL) zu spielen. Dort erzielte er in 196 Spielen im Trikot der Shawinigan Cataractes und der Victoriaville Tigres insgesamt 57 Punkte.

Der Club aus der Leventina, der seine Zukunftsstrategie festlegt und den Kader verjüngt, heißt Jordan herzlich willkommen und wünscht ihm viel Erfolg im weiß-blauen Trikot.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Jordan Forget @ Elite Prospects

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