Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa Schweiz National League HC Ambri-Piotta Jordan Forget für zwei Saisons beim HC Ambrì-Piotta
HC Ambri-PiottaTransfer-News

Jordan Forget für zwei Saisons beim HC Ambrì-Piotta

3. August 20261 Mins read53
Share
Share

Ambri. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta freut sich, die Verpflichtung des schweizerisch-kanadischen Stürmers Jordan Forget bekannt zu geben; sein Vertrag läuft bis zum Ende der Saison 2027/2028.

Der 2006 geborene Spieler wechselte 2023 nach Übersee, um in der Québec Maritimes Junior Hockey League (QMJHL) zu spielen. Dort erzielte er in 196 Spielen im Trikot der Shawinigan Cataractes und der Victoriaville Tigres insgesamt 57 Punkte.

Der Club aus der Leventina, der seine Zukunftsstrategie festlegt und den Kader verjüngt, heißt Jordan herzlich willkommen und wünscht ihm viel Erfolg im weiß-blauen Trikot.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Jordan Forget @ Elite Prospects

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns

237
Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen?


Share
Previous post Alan Letang: „Tempo, Energie und Begeisterung waren richtig gut“ - Red Bulls starten in die neue Saison

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

GHZD

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
ERSC AmbergTransfer-News

ERSC mit vier Heimspielen in der Vorbereitung

Amberg. (PM ERSC) Den aktuell heißen Temperaturen zum Trotz, wirft die Saison...

By3. August 2026
! +NHLTransfer-News

San Joses Macklin Celebrini wird zum Großverdiener / Collin Graf unterschreibt für drei Jahre

San Jose (NHL / Sharks / EM) Macklin Celebrini unterzeichnete am vergangenen...

By3. August 2026
EG Diez-LimburgTransfer-News

Die #21 bleibt am Heckenweg

Limburg. (PM EGDL) Paul König hält der EG Diez-Limburg die Treue und...

By3. August 2026
! +Krefeld PinguineTransfer-News

Jetzt fix! ECHL-Flügelstürmer Kevin Wall wird ein Schwarz-Gelber

Krefeld. (PM Pinguine) Mit der Verpflichtung von Kevin Wall steht der letzte...

By3. August 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten