Joonas Riekkinen wird ein Ice Dragon

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat auf den Abgang von Killian Hutt sowie die Verletzung von Logan DeNoble reagiert und mit dem Finnen Joonas Riekkinen einen weiteren Kontingentspieler zu den Ice Dragons gelotst.

Der 36jährige Stürmer blickt auf zehn Jahre in der höchsten finnischen Liga sowie auf weitere fünf Spielzeiten in der höchsten dänischen Liga zurück und spielte zuletzt zwei Saisons erfolgreich bei den Icefighters Leipzig, für die auch Herfords Headcoach Risto Kurkinen zeitgleich tätig war. Dort kam er in 108 Spielen auf 32 Treffer sowie 77 Torvorlagen und nahm zudem mit seiner Routine eine führende Rolle ein.

In den bisherigen 15 Saisonspielen kam es auf der Kontingentstelle bereits vereinzelt zu Ausfällen aufgrund von Erkrankungen oder Verletzungen. Durch die Verletzung von Logan DeNoble, die mit einer mehrwöchigen Pause verbunden sein wird, nahmen die Verantwortlichen des HEV Kontakt zu Joonas Riekkinen auf, der nun ab der kommenden Woche in das Training der Ice Dragons einsteigen wird und für die nächste Saisonphase der Oberliga Nord, die am 17. November mit dem Derby gegen die Hammer Eisbären beginnt, spielberechtigt ist. „Mit Logan DeNoble fehlt jetzt ein sehr wichtiger Spieler für uns und so genau können wir derzeit noch nicht abschätzen, wie lange er ausfallen wird. So haben wir uns umgeschaut und sind in Joonas Riekkinen fündig geworden, um zunächst einmal die Lücke zu füllen und dann auch entsprechend den Konkurrenzkampf in positiver Hinsicht anzukurbeln“, so der Sportliche Leiter Sven Johannhardt zur Neuverpflichtung, der zukünftig in Herford die Nummer 15 tragen wird.

Der Herforder Eishockey Verein heißt Joonas Riekkinen herzlich willkommen.

