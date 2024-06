Jonathan Ang wird ein Biancoblù

Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta freut sich, die Verpflichtung des kanadischen Flügelstürmers und Centerspielers Jonathan Ang bekannt geben zu können. Der Vertrag...

Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta freut sich, die Verpflichtung des kanadischen Flügelstürmers und Centerspielers Jonathan Ang bekannt geben zu können.

Der Vertrag gilt für die Saison 2024/2025 und beinhaltet eine Option für ein weiteres Jahr zugunsten des Clubs.

In seiner Karriere absolvierte der 26-Jährige insgesamt 295 Spiele in der Ontario Hockey League bei den Peterborough Petes und den Sarnia Sting, bei denen er 228 Punkte (95 Tore und 133 Assists) erzielte. 2016 wurde er in der vierten Runde von den Florida Panthers gedraftet und absolvierte bei den Springfield Thunderbirds in der AHL 124 Spiele (46 Punkte), bevor er 2020 in die Schweiz zum HC Thurgau wechselte. In der Swiss League kam Jonathan in 77 Einsätzen auf 38 Tore und 53 Assists.

In den beiden letzten Saisons hat Ang 107 Spiele beim EHC Kloten bestritten und dabei 32 Tore und 47 Assists erzielt.