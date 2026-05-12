Alle freuen sich aufeinander: Jonas Neffin wechselt Trikot und Liga, bleibt aber ein Eisbär

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin bestätigen die Verpflichtung von Jonas Neffin.

Der Torhüter wechselt von den Eisbären Regensburg zum Hauptstadtclub und hat einen Vertrag über die kommende Saison 2026/27 unterschrieben. Der DEL2-Torhüter und Spieler des Jahres wird künftig mit der Rückennummer 75 auflaufen.

Neffin stammt aus dem Nachwuchs der Iserlohn Roosters und debütierte im Dezember 2019 für die Sauerländer in der PENNY DEL. In seinem ersten Spiel in Deutschlands höchster Spielklasse verhalf er seiner Mannschaft direkt mit einem Shutout zum Erfolg. Per Förderlizenz spielte der Linksfänger in der DEL2 zunächst für Kassel und Dresden. Zur Saison 2023/24 zog es ihn dann zu den Eisbären Regensburg, mit denen er in seiner ersten Saison sensationell die DEL2-Meisterschaft feierte. In den folgenden Spielzeiten steigerte sich der 1,86 Meter große und 87 Kilogramm schwere Schlussmann immer weiter und entwickelte sich zum sicheren Rückhalt seines Teams. In der Spielzeit 2024/25 war er ein entscheidender Faktor für den Regensburger Klassenerhalt. In der kürzlich abgelaufenen DEL2-Hauptrunde konnte Neffin dann mit 92,8 % die beste Fangquote aller Torhüter der zweiten Liga vorweisen. Mit den Oberpfälzern stieß der 25-Jährige bis ins Halbfinale vor und wurde als Torhüter und Spieler des Jahres der DEL2 ausgezeichnet. Nun folgt der Wechsel in die Bundeshauptstadt.

„Wir freuen uns, mit Jonas Neffin eines der größten Torhüter-Talente Deutschlands bei uns zu begrüßen. Jonas hat in den letzten Jahren eine sehr gute Entwicklung vollzogen und möchte diese nun bei uns fortsetzen. Wir sind davon überzeugt, dass er bei uns den nächsten Karriereschritt gehen kann. Jonas hat bereits gezeigt, dass er das Zeug zu einem starken DEL-Torhüter hat“, erklärt Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer.

Jonas Neffin sagt: „Ich freue mich riesig, nächste Saison den Schritt zu den Eisbären Berlin gehen zu dürfen. Als sich die Möglichkeit dazu ergab, war es eine sehr leichte Entscheidung. In den letzten Jahren hat Berlin mit Sebastian Elwing viele Torhüter auf das nächste Level gebracht. Genau diese Entwicklung möchte ich auch machen. Daher kann ich es kaum erwarten, in Berlin spielen zu dürfen und die gesamte Organisation kennenzulernen.“

Mit dieser Personalentscheidung haben die Berliner zum aktuellen Zeitpunkt weiterhin sieben Ausländerlizenzen vergeben. Von insgesamt elf Lizenzinhabern dürfen pro Spiel neun zeitgleich auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt und somit bei PENNY DEL Pflichtspielen eingesetzt werden.

Jonas Neffins Karriere in Zahlen

Source: Jonas Neffin @ Elite Prospects

Der aktuelle Eisbären-Kader für die Saison 2026/27

Tor: Lennart Neiße, Jonas Neffin

Abwehr: Adam Smith, Mitch Reinke, Kai Wissmann, Eric Mik, Jonas Müller, Korbinian Geibel, Markus Niemeläinen, Moritz Kretzschmar

Sturm: Ty Ronning, Lean Bergmann, Patrick Khodorenko, Manuel Wiederer, Markus Vikingstad, Yannick Veilleux, Andy Eder, Eric Hördler, Leo Pföderl, Liam Kirk, Frederik Tiffels