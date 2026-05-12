Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL Eisbären Berlin Alle freuen sich aufeinander: Jonas Neffin wechselt Trikot und Liga, bleibt aber ein Eisbär
Eisbären BerlinTransfer-News

Alle freuen sich aufeinander: Jonas Neffin wechselt Trikot und Liga, bleibt aber ein Eisbär

12. Mai 20262 Mins read147
Share
Jonas Neffin (75), Eisbären Regensburg, nimmt während einer Spielunterbrechung einen Schluck aus seiner Trinkflasche. - © Starbulls Media (Schirmer, Löffler)
Share

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin bestätigen die Verpflichtung von Jonas Neffin.

Der Torhüter wechselt von den Eisbären Regensburg zum Hauptstadtclub und hat einen Vertrag über die kommende Saison 2026/27 unterschrieben. Der DEL2-Torhüter und Spieler des Jahres wird künftig mit der Rückennummer 75 auflaufen.

Neffin stammt aus dem Nachwuchs der Iserlohn Roosters und debütierte im Dezember 2019 für die Sauerländer in der PENNY DEL. In seinem ersten Spiel in Deutschlands höchster Spielklasse verhalf er seiner Mannschaft direkt mit einem Shutout zum Erfolg. Per Förderlizenz spielte der Linksfänger in der DEL2 zunächst für Kassel und Dresden. Zur Saison 2023/24 zog es ihn dann zu den Eisbären Regensburg, mit denen er in seiner ersten Saison sensationell die DEL2-Meisterschaft feierte. In den folgenden Spielzeiten steigerte sich der 1,86 Meter große und 87 Kilogramm schwere Schlussmann immer weiter und entwickelte sich zum sicheren Rückhalt seines Teams. In der Spielzeit 2024/25 war er ein entscheidender Faktor für den Regensburger Klassenerhalt. In der kürzlich abgelaufenen DEL2-Hauptrunde konnte Neffin dann mit 92,8 % die beste Fangquote aller Torhüter der zweiten Liga vorweisen. Mit den Oberpfälzern stieß der 25-Jährige bis ins Halbfinale vor und wurde als Torhüter und Spieler des Jahres der DEL2 ausgezeichnet. Nun folgt der Wechsel in die Bundeshauptstadt.

„Wir freuen uns, mit Jonas Neffin eines der größten Torhüter-Talente Deutschlands bei uns zu begrüßen. Jonas hat in den letzten Jahren eine sehr gute Entwicklung vollzogen und möchte diese nun bei uns fortsetzen. Wir sind davon überzeugt, dass er bei uns den nächsten Karriereschritt gehen kann. Jonas hat bereits gezeigt, dass er das Zeug zu einem starken DEL-Torhüter hat“, erklärt Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer.

Jonas Neffin sagt: „Ich freue mich riesig, nächste Saison den Schritt zu den Eisbären Berlin gehen zu dürfen. Als sich die Möglichkeit dazu ergab, war es eine sehr leichte Entscheidung. In den letzten Jahren hat Berlin mit Sebastian Elwing viele Torhüter auf das nächste Level gebracht. Genau diese Entwicklung möchte ich auch machen. Daher kann ich es kaum erwarten, in Berlin spielen zu dürfen und die gesamte Organisation kennenzulernen.“

Mit dieser Personalentscheidung haben die Berliner zum aktuellen Zeitpunkt weiterhin sieben Ausländerlizenzen vergeben. Von insgesamt elf Lizenzinhabern dürfen pro Spiel neun zeitgleich auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt und somit bei PENNY DEL Pflichtspielen eingesetzt werden.

Jonas Neffins Karriere in Zahlen

Source: Jonas Neffin @ Elite Prospects

Der aktuelle Eisbären-Kader für die Saison 2026/27

Tor: Lennart Neiße, Jonas Neffin
Abwehr: Adam Smith, Mitch Reinke, Kai Wissmann, Eric Mik, Jonas Müller, Korbinian Geibel, Markus Niemeläinen, Moritz Kretzschmar
Sturm: Ty Ronning, Lean Bergmann, Patrick Khodorenko, Manuel Wiederer, Markus Vikingstad, Yannick Veilleux, Andy Eder, Eric Hördler, Leo Pföderl, Liam Kirk, Frederik Tiffels

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
187
Können die Eisbären Berlin den Abgang von Meistertrainer Serge Aubin adäquat ersetzen?

Share
Previous post "Die Deutschen sind besser als sie denken! Sie glauben nur selbst nicht immer daran“: Mo Müller über WM-Hoffnungen und -Sorgen – Fortsetzung eigener Karriere? „Werde zeitnah eine Entscheidung treffen“

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
EV ZugTransfer-News

Raphael Diaz ein weiteres Jahr beim EVZ!

Zug. (PM EVZ) Der EVZ freut sich, die Vertrags-Verlängerung mit EVZ Identifikationsfigur...

By12. Mai 2026
Selber WölfeTransfer-News

Selber Wölfe verpflichten Aidan Brown

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe haben ihre dritte Kontingentstelle besetzt: Mit...

By12. Mai 2026
EV FüssenTransfer-News

Felix Linden bleibt beim EV Füssen

Füssen. (PM EVF) Erfahrung fand man in den letzten Jahren im Kader...

By12. Mai 2026
ESV KaufbeurenTransfer-News

Der nächste Kaufbeurer mit viel Potenzial kehrt zum ESVK zurück

Kaufbeuren. (PM ESVK) Mit dem gebürtigen Kaufbeurer Simon Stowasser kann der ESV...

By12. Mai 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten