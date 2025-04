Jonas Mosler verlÃ¤ngert den Vertrag

Landsberg. (PM HCL) Auch in der kommenden Saison wird das Eigengewächs Jonas Mosler die Schlittschuhe für die Riverkings schnüren.

Dies konnten die Verantwortlichen aus Landsberg am Montag vermelden. Der 22-jährige Verteidiger geht damit in seine dritte Saison im Seniorenbereich. Nachdem er zu Beginn der vergangenen Saison mit Erkrankungen und Verletzungen zu kämpfen hatte, kam er ab Mitte der Saison immer besser ins Spiel und war zum Ende der Saison wieder eine feste Größe in der Landsberger Defensive.

Vizepräsident Michael Grundei: „Jonas ist ein junger, eigener Spieler, der sicher noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen ist. In der zweiten Saisonhälfte, als er von Verletzungen und Erkrankungen einigermaßen verschont blieb, erspielte er sich einen festen Platz im Team. Wir glauben, dass uns Jonas in Zukunft noch viel Freude bereiten kann. Er passt sehr gut in unser Konzept, junge Spieler zu fördern und die Jungs aus dem eigenen Nachwuchs fest in unsere erste Mannschaft einzubauen!“

Martin Hoffmann: „Ich hoffe, dass Jonas gesund bleibt und in der kommenden Saison den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen wird. Ende der vergangenen Saison hat er wirklich gut gespielt und hat noch einiges an Potenzial. Er nimmt Dinge, die wir Trainer oder seine erfahrenen Mitspieler ihm vermitteln, gerne auf und setzt diese dann auch um. Ich freue mich auf die weitere Arbeit mit ihm.“

Jonas Mosler: „Ich freue mich, auch in der kommenden Saison das Trikot der Riverkings tragen zu können. Als Spieler aus dem eigenen Nachwuchs ist es ein großartiges Gefühl, vor unseren Fans zu spielen. Ich will mich in der kommenden Saison wieder Schritt für Schritt weiterentwickeln und freue mich jetzt schon darauf, wieder richtig Gas zu geben.“

