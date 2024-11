Jonas Mikulic verlÃ¤sst den ESC Kempten

Kempten. (PM ESC) Eine harte Zeit liegt hinter dem jungen Stürmer. Vor der letzten Saison aus Ulm zu den Sharks gewechselt wollte er sich...

Kempten. (PM ESC) Eine harte Zeit liegt hinter dem jungen Stürmer.

Vor der letzten Saison aus Ulm zu den Sharks gewechselt wollte er sich im Allgäu weiterentwickeln. Doch gleich zu Saisonbeginn verletzte er sich so schwer, dass die komplette Spielzeit für ihn bereits beendet war. Es folgte ein lange Genesungsphase und über den Sommer und in der Vorbereitung kämpfte er sich wieder an die Mannschaft heran. Aktuell in der vierten Reihe eingesetzt bekommt er natürlich nicht die Einsatzzeiten die sich ein Stürmer in seinem Alter erhofft. Deshalb trat er nun an die Verantwortlichen heran, mit dem Wunsch den Verein zu wechseln.

Ervin Masek: “Ich möchte mich im Namen des ESC bei Jonas bedanken. Er hat sich trotz seiner schweren Verletzung aus der letzten Saison wieder zurückgekämpft, sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt und alles für den Verein gegeben. Jonas kam mit dem Wunsch auf uns zu den Verein zu verlassen, da wir ihm nicht die gewünschten Eiszeiten garantieren können die er sich vorstellt. Wir haben diesem Wunsch zugestimmt und den Vertrag mit Jonas in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. “.

Der ESC Kempten bedankt sich bei seiner #98 und wünscht ihm für die Zukunft und auf seinem persönlichen Weg alles Gute.

