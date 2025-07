Jonas Körber bleibt ein Selber Wolf

Selb. (PM Wölfe) Der 19-jährige Nachwuchsstürmer Jonas Körber bleibt bei den Selber Wölfen und möchte den nächsten Schritt in seiner Entwicklung im Profi-Eishockey machen.

Vergangene Saison kam der gebürtige Nürnberger sowohl im DEL2-Team als auch in der DNL3-Mannschaft der Selber Wölfe Juniors sowie beim Kooperationspartner Höchstadter EC in der Oberliga Süd zum Einsatz.

In drei Teams im Einsatz

Jonas Körber wechselte vor der vergangenen Saison vom EHC 80 Nürnberg zu den Selber Wölfen mit der Zielstellung, fest bei den Profis zu trainieren. Einsätze sollte der Linksschütze vor allem bei den Selber Wölfe Juniors in der DNL3 als auch bei den Kooperationspartnern in der Oberliga bekommen. Inzwischen kann der talentierte Stürmer auf die Erfahrung aus 14 Spielen in der DEL2 und 6 Oberliga-Partien mit den Höchstadt Alligators bauen. Für das DNL3-Team der Selber Wölfe Juniors war Jonas Körber eine große Stütze. In 24 Begegnungen brachte er es auf 13 Tore sowie 12 Vorlagen und war damit zweitbester Scorer seiner Mannschaft.

Sehr viel Profi-Erfahrung für sein junges Alter

Wölfe-Headcoach Felix Schütz freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Nachwuchstalent: „Jonas bringt für sein junges Alter schon sehr viel Profi-Erfahrung mit. Darüber hinaus kennt er Selb und das Umfeld, was sicher positiv dazu beiträgt, dass er zusammen mit uns den nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere machen wird.“

Harte Arbeit im Sommer soll sich auszahlen

Wenn er auf die vergangene Spielzeit – seine erste Profi-Saison – zurückblickt, zeigt sich Jonas Körber durchaus selbstkritisch: „Es ist tatsächlich nicht alles so verlaufen, wie ich mir das vorgestellt hatte, und ich bin überzeugt davon, dass alles viel besser laufen kann. Die Konsequenz aus dieser Erkenntnis ist, dass ich heuer im Sommer noch einmal viel härter an mir gearbeitet habe.“ Den Wechsel nach Selb bereut er dabei keineswegs, was auch die Vertragsverlängerung belegt. „Trotz allem war es für mich persönlich der richtige Schritt, nach Selb zu kommen. Ich konnte hier meine ersten Spiele in der DEL2 absolvieren und von einigen sehr erfahrenen Spielern enorm viel lernen“, resümiert der 19-Jährige. Die Motivation für das harte Sommertraining zieht der Stürmer aus seinen Zielen, die er sich für die kommende Saison gesteckt hat: „Für mich persönlich ist es wichtig, dass ich dem Team so gut wie nur möglich helfen kann und mein Potenzial weiter auszuschöpfen. Gemeinsam mit der Mannschaft – und das wird bei meinen Teamkollegen ähnlich sein – habe ich den Wiederaufstieg in die DEL2 vor Augen.“ Zuletzt gewährt uns Jonas Körber noch einen Einblick, wie ein typischer Tag im Sommer bei ihm aussieht: „Ich bin aktuell zuhause in Nürnberg. Dort bin ich in eine sehr angenehme Trainingsgruppe integriert. Wir trainieren täglich ab 9 Uhr für etwa drei bis vier Stunden. Am Nachmittag gehe ich dann oft noch Golfen oder Paddelspielen. Das macht sehr viel Spaß und bringt dann auch noch ein bisschen Abwechslung ins Sommertraining.“