Jokerit Helsinki kehrt in die Liiga zurück: „Wir sind wieder da, wo wir hingehören!“

Helsinki. (DR/PM Jokerit) 12 Jahre nach dem freiwilligen Ausscheiden der Joker aus dem Liiga Spielbetrieb, um fortan in der multinationalen russischen KHL um Punkte und den Gagarin-Cup zu spielen, anschließend nach dem Austritt aus selbiger den Neuanfang in der Mestis wagten, gelang jetzt dem zweiten Traditionsclub aus der finnischen Hauptstadt (neben HIFK) nach drei bitteren Jahren in der Zweitklassigkeit die ersehnte Rückkehr ins Oberhaus.

Es war am vergangenen Samstag, als sich Jokerit in der Finalserie der zweitklassigen Mestis gegen Ketterä Imatra im vierten Spiel mit einem 4:1 Erfolg und dem damit verbundenen 4:0 Seriensieg die erneute Meisterschaft erspielen konnte. War man in der vergangenen Saison noch in den Playouts der Liiga in der Serie am Tabellenletzten der Eliteliga (Lahti Pelicans) gescheitert, so machte es eine Reform der Liiga schon im Vorfeld möglich, daß es mit Jokerit als Champion der Mestis definitiv einen Aufsteiger ohne erneute Relegationsrunde geben würde.

Doch der Weg bis hierher war nicht einfach. Es war im Februar 2022, als Jokerit unmittelbar nach Beginn des russichen Angriffskrieges auf die Ukraine seinen sofortigen Ausstieg aus der KHL bekanntgab. Im Frühjahr 2022 stellte der Club dann einen Antrag auf Wiederaufnahme in die Liiga, der aber von einigen Clubs abgeschmettert wurde. Lange Zeit stand daher die Zukunft der Joker, die damals auch ohne Halle dastanden (die damalige Hartwall Arena gehörte einem russischen Investor, die aber wegen der Sanktionen gegen Russland nicht mehr genutzt werden durfte), in den Sternen. Letztendlich wurde durch sponsorischen Kraftakt die Aufnahme in die zweite Liga (Mestis) angestrebt und von dieser beschlossen. Drei Jahre spielte Jokerit in dieser Liga und in einem 1500 Zuschauer fassenden Stadion in Kerava, weit vor den Toren der Stadt, sowie zu besonderen Spielen im Stadion vom Lokalrivalen HIFK, bis dann jetzt der Aufstieg in die Beletage des finnischen Eishockey gelang.

Rückkehr in die große Arena

In einem offenen Brief an die Fangemeinde der Joker schrieb Clubpräsident Mikko Saarni:

„Sportlich war die Saison 2025-2026 ein voller Erfolg. Der Druck und die Erwartungen waren hoch, denn die Saison begannen wir als amtierender Champion und Favorit, jeder Gegner gab alles in jeder Begegnung. Während der Saison haben wir auch bedeutende Neuigkeiten genossen, wie die Rückkehr in die Veikkaus Arena (ehemals Hartwall Arena), nachdem der russische Investor erfolgreich vertrieben werden konnte, und auch die Zusicherung bereits mitten in der Saison eines Startplatzes in der Liiga zur kommenden Saison durch eine Reform. Diese Faktoren könnten das Team beeinflusst haben, aber das ist nicht passiert. Nichts untergrub den Fokus auf die aktuelle Saison und ihr Ziel – dafür geht ein großes Dankeschön an die Spieler, die Trainer und die ganze Sportseite!

Wir können das Kapitel Mestis nicht nur als amtierende, sondern auch als zweifache Champions abschließen. Infolgedessen wurde der vor drei Jahren erstellte Plan erfolgreich abgeschlossen. Wir sind wieder da, wo wir hingehören: Heimat Veikkaus Arena und die Beletage des finnischen Eishockeys.

Ich möchte mich bei all unseren Fans für die letzten drei Jahre bedanken. Die Ermutigung begann im September 2022 mit dem Ligastart in Espoo und gipfelte in einem ebenso spektakulären Ereignis in Lappeenranta am vergangenen Samstag. Hoffentlich wird uns der ’sechste Mann‘ auch in Zukunft unterstützen, um dem Team zum Erfolg zu verhelfen.

Trotz des Erfolgs war die Saison finanziell extrem herausfordernd. Hintergrund sind erhöhte Kosten, von denen einer der wichtigsten das systematische Wachstum der Organisation in den Ligabetrieb der Mestis war. Der Rückgang der Anzahl der Heimspiele, nachdem die Liga verkleinert wurde, erschwerte auch die Finanzierung der vergangenen Saison ihrerseits.

Wir waren jedoch auf diese Risiken vorbereitet, und wir werden sie auch finanziell überwinden können. Wir mussten keine Änderungen an den Plänen der Saison vornehmen. Obwohl die Saison gerade beendet ist, haben die Verantwortlichen ihren Blick bereits auf die Rückkehr in die Liiga gewandt. Der Aufbau des neuen Teams ist in Arbeit, und wir werden eine wettbewerbsfähige Gruppe zusammenstellen, auch wenn wir in der Rolle eines Herausforderers in die Serie gehen werden. Erfolg erfordert viel Arbeit, Beharrlichkeit und vor allem die richtigen Entscheidungen in allen Bereichen zu treffen.“

Jokerit will sich in der Liiga etablieren

„Der Countdown für die Rückkehr in die Liiga wird bald beginnen. Die Preise der Eintrittskarten werden von den Mestis-Saisons auf das Liiga-Niveau deutlich steigen. Einer der Hauptgründe ist die Zunahme der Anzahl der Spiele: es werden statt 24 bis zu 32 oder 34 Heimspiele sein. Darüber hinaus werden wir alle Heimspiele in der Veikkaus Arena austragen, was uns aufgrund der größeren Anzahl von Spielen ein deutliches Wachstum der Eventkosten bringen wird. Mit dem Wechsel im Ligalevel werden auch das Team und andere Fixkosten deutlich steigen. Eines unserer Hauptziele ist es, die Finanzen von Jokerit auf einer nachhaltigen Basis weiter auszubauen, die es der Organisation ermöglicht, sich an die Spitze unseres Landes zu entwickeln.

Auch wenn wir uns schon auf die kommende Saison freuen, feiern wir am 18.4. die Mestis Meisterschaft mit einem ‚Jokerit Day‘. Damit ist es nur der perfekte Moment, um das Buch für die vergangene Saison zu schließen und ein neues Kapitel und eine wunderbare Zeit zu eröffnen, in der die Joker für die Saison 2026/27 in die Liiga zurückkehren.“