Jokerit Helsinki ist zurÃ¼ck im Spielbetrieb â€“ Ex KHL Club beginnt Neustart in Finnlands zweitklassiger Mestis

Helsinki. (DR) Eineinhalb Jahre nach dem Rückzug aus der multinationalen russischen KHL während der Playoffs – aufgrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine – wagen die Joker aus Helsinki einen Neustart im finnischen Unterhaus.

In der vergangenen Saison war es noch unmöglich gewesen, in der Kürze der Zeit ein schlagkräftiges Team für die Liiga zusammenzustellen und auch eine Lizenz zu erhalten, ganz zu schweigen von einem geeigneten Stadion. Denn bekanntermaßen durfte man ja mit Russen keine Geschäfte mehr machen, und die Heimspielstätte der Joker in der KHL, die Hartwall Arena, gehört einem russischen Investor.

Nun aber hat der finnische Eishockeyverband dem Team aus der Hauptstadt die Lizenz für die „Mestis“ erteilt, die in der kommenden Saison mit 13 Teams an den Start geht. „Das war eine erwartete Entscheidung und eine sehr gute Sache für die gesamte Jokerit Community. Wir haben in den letzten Monaten hart daran gearbeitet, sicherzustellen, dass Jokerit eine Organisation ist, die sowohl finanziell als auch sportlich die Lizenzanforderungen der Mestis erfüllt. Für die kommende Saison ist natürlich noch nicht alles abgeschlossen, aber sowohl die Zusammenarbeit als auch die Spielerverträge sind jetzt viel klarer, da unser Platz in der Mestis feststeht“, kommentierte Mikko Saarni, Vorsitzender des Clubs. „Der Kern des Teams besteht aus den eigenen Junioren der Joker und wird durch sorgfältig durchdachte Einzelkäufe ergänzt. Wir verschwenden kein Geld, aber das Spielerbudget bleibt finanziell tragbar. Wir werden ein sehr konkurrenzfähiges Team sein, das in der kommenden Saison auf den Beinen ist“, fährt Saarni fort.

Nach dem aktuellen Plan wird Jokerit 15 Heimspiele in der regulären Saison in der Kerava – Eishalle und neun in der Helsingin Jäähalli, dem Stadion von HIFK austragen. Auch mögliche Playoff-Spiele werden in Helsinki ausgetragen.

„Es ist großartig, am Neuaufbau der Joker beteiligt zu sein. Das ist ein großartiger Moment für uns und die Fans, das die Teilnahme an der finnischen Serie in der kommenden Saison bestätigt wurde“, fügt Ossi Väänänen, einer der Eigentümer von Jokerit hinzu.

„Leidenschaft, harte Arbeit und Zusammenhalt“ sind die Schlüsselworte

Trainiert wird das Team im übrigen von Tero Määttä, der fünf Saisons Cheftrainer des U20-Teams von Jokerit war. „Wir möchten, dass Teamwork und Emotionen vorhanden sind, aber auch Kreativität hat ihren eigenen Raum“, so der Übungsleiter. „Leidenschaft, harte Arbeit und Zusammenhalt sind für uns drei Schlüsselwörter im Teamplay. Wir wollen mit einer klaren Struktur spielen, in der auch Mut und Kreativität zum Vorschein kommen. Wir haben viele talentierte Spieler, deren Auftritte das Publikum begeistern sollen.“ Der Kern der „neuen Joker“ besteht aus ehemaligen U-20 Spielern, das Durchschnittsalter der Mannschaft liegt bei knapp 22 Jahren. Einzig Otto Karvinen, mittlerweile 33 Jahre alt, sticht als erfahrener Spieler heraus. Karvinen wird die Joker auch als Kapitän durch die Saison führen. Zum ersten Meisterschaftsspiel geht es für Jokerit in die direkte Nachbarschaft. Am 21. September steigt die Partie beim amtierenden Meister Kiekko-Espoo.

