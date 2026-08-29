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ECDC Memmingen IndiansESV Kaufbeuren

Joker verlieren klar gegen klassenhöhere Memmingen Indians

29. August 20262 Mins read76
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Rihards Babulis im Trikot des ESV Kaufbeuren - © Bruno Dietrich / City-Press
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Kaufbeuren. (PM ESVK) Der ESVK musste im heutigen Testspiel gegen den ECDC Memmingen vor knapp 2.400 Zuschauern auf die verletzten Spieler Max Kislinger, Jan-Luca Augst und Tom Schwarz verzichten.

Jere Laaksonen rückte heute in die Defensive. Im Tor stand Rihards Babulis.

Im ersten Drittel hatten beide Mannschaften nicht viele Torchancen. Sowohl die Gäste aus Memmingen als auch die Joker konzentrierten sich sehr auf ihre defensiven Aufgaben. Der ESVK hatte insgesamt ein kleines Chancenplus, was auch an einem von zwei Powerplays der Wertachstädter lag. Sehenswert war dabei ein Torabschluss von Tomas Schwamberger, der beim Schuss den Schläger durch die eigenen Beine bewegte. Memmingens Torhüter Michael Bitzer konnte den Versuch des Kaufbeurer Stürmers aber abwehren. Kurz vor dem Ende des ersten Drittels hatten die Indians noch eine gute Chance, aber Matteo Gennaro zielte etwas zu hoch.

Mit Beginn des zweiten Abschnitts sollten dann auch Tore fallen. Die Indians gingen dabei mit einem Doppelschlag in der 23. und 24. Spielminute mit 0:2 in Führung. Den ersten Treffer erzielte Simon Thiel in Überzahl mit einem doch auch sehenswerten Drehschuss aus dem Slot heraus. Der zweite Treffer der Memminger kam aus einem schnellen Konter zustande. Am Ende konnte Okko Kangasniemi frei vor Rihards Babulis einschießen und traf mit einem Schuss in das kurze Eck. Die Joker ihrerseits konnten schnell antworten. Noch in der 24. Minute konnte Andrew Yogan aus dem Gewühl heraus die Scheibe unter Michael Bitzer im Tor der Indians zum 1:2-Anschlusstreffer unterbringen. In der Folge hatten beide Mannschaften in Überzahlspielen oder bei Kontern noch die eine oder andere Chance liegen gelassen. Ein weiterer Treffer sollte aber vorerst nicht fallen, obwohl es deutlich mehr gute Chancen gab als im ersten Drittel.

Die Joker mussten im Schlussabschnitt einer harten und intensiven Trainingswoche Tribut zollen. Es fehlte der Mannschaft von Trainer Sebastian Buchwieser sichtbar die Energie, um das Spiel noch einmal zu drehen. Ein dritter Gegentreffer in der 42. Minute sollte dem ESVK auch schnell wieder den Wind aus den Segeln nehmen. Jakob Peukert konnte dabei einen Bandenabpraller zum 1:3 nutzen. In der Folge saßen die Kaufbeurer auch zu viel auf der Strafbank, um der Partie nochmals einen positiven Impuls zu verleihen. Der Treffer zum 1:4 von Linus Svedlund, der Rihards Babulis mit einem platzierten Schuss zum vierten Mal an diesem Abend überwinden konnte, entschied die Partie dann endgültig. Den Endstand von 1:5 stellte schließlich Indians-Verteidiger Leon Fern mit einem Treffer ins leere ESVK-Gehäuse her, da die Joker bereits mit dem sechsten Feldspieler agierten und nochmals ins Risiko gingen.

Die nächsten Testspiele für den ESVK stehen dann am kommenden Wochenende beim Warrior Cup 2026 an. Neben den Wertachstädtern sind noch Red Bull München, der HC Ambri Piotta und die Belfast Giants am Start. Es wartet also ein stimmungsvolles Wochenende auf den ESVK und die Stadt Kaufbeuren.

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