Joker Ã¼berzeugen mit 5:2 Heimsieg gegen Dresdner EislÃ¶wen

Kaufbeuren. (PM ESVK) Zum 14. Spieltag empfing der ESV Kaufbeuren in der heimischen energie schwaben arena die Dresdner Eislöwen zum ersten Freitagsheimspiel der laufenden Saison.

Im Vergleich zum 5:1 Sieg gegen die Blue Devils Weiden letzten Sonntag, kehrte Dieter Orendorz in den Kader von Daniel Jun zurück, Bence Farkas und Jakob Peukert waren nicht dabei. Die Joker gewannen nach toller Leistung vor 2.416 Zuschauern mit 5:2.

Die Partie startete mit einer kleinen Bankstrafe für die Joker wegen Spielens mit zu vielen Feldspielern. Diese Unterzahl überstanden sie. Ein Passversuch Sami Blomqvists aus der Rundung in den Slot prallte vom Verteidiger fast in das Tor, Dresden konnte jedoch rechtzeitig klären. Bis zur Mitte des Drittels sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Partie mit vielen intensiven Duellen um den Scheibenbesitz. Ein Beweis hierfür war ein Check von Dieter Orendorz, der seinen Gegenspieler kopfüber in die Kaufbeurer Bank bugsierte. Wenige Sekunden später erhielt Bruno Riedl zwei Strafminuten wegen Behinderung, die den Jokern nichts einbrachte. Den ersten rot-gelben Jubel verursachte Sami Blomqvist, der über die rechte Seite in das gegnerische Drittel bis in den Slot fuhr und Danny aus den Birken zum 1:0 tunnelte. Es folgte eine kurze Druckphase der Dresdner Eislöwen die gleichermaßen kurios, wie auch unvorteilhaft für die Eislöwen endete. Drew LeBlanc gab einen Torschuss ab und fuhr zum Nachsetzen auf Daniel Fießinger zu, der die Scheibe sicher hatte. Dass er von der Kaufbeurer Abwehr weggeschoben wurde gefiel ihm scheinbar gar nicht und so gab es eine kleine Rudelbildung aus der folgende Strafen resultierten. Jamal Watson, Colby McAuley, Drew LeBlanc und Dane Fox erhielten je zwei Strafminuten wegen unnötiger Härte. Zusätzlich erhielt Dane Fox zwei plus zwei Strafminuten wegen versuchten Kopfstoßes. Zehn Sekunden in Unterzahl verpasste Oliver Granz Dani Bindels einen Stockschlag, somit ergaben sich zwei Minuten fünf gegen drei für die Joker. Es dauerte nicht lange, da kombinierten sich die Männer von Daniel Jun glänzend zum Treffer. Sami Blomqvist passte von der blauen Linie links neben das Tor zu Joey Lewis, der wiederum quer durch den Slot zu Nolan Yaremko weiterleitete. Der Kanadier zog direkt ab und verwandelte seinen ersten Treffer für die Joker zum 2:0 im Netz. Wenige Sekunden später spielte Fabian Koziol von der blauen Linie nach rechts zu Samir Kharboutli, der sich zum Tor drehte und seinen Schlenzer halbhoch rechts im Kasten zum 3:0 unterbrachte. Mit fünf Sekunden Reststrafe auf der Uhr ginge es in die erste Pause.

Der zweite Spielabschnitt startete mit einer erneuten Strafe gegen die Dresdner Eislöwen. Dieses Mal musste Niklas Postel wegen Beinstellens das Eis verlassen. Die Joker machten es zwar gut im Powerplay und engten die Gäste ein, der Torerfolg blieb aber aus. Das zweite Drittel war alles in allem ereignisloser als das erste. Beide Mannschaften erspielten sich aber trotzdem ihre Chancen mit leichtem Vorteil bei den Hausherren. In der 31. Minute musste Fabian Koziol wegen einer Spielverzögerung auf die Strafbank. Dresden setzte nicht das gewünschte Überzahlspiel um und blieb ohne Tor. Kurz nach Ablaufen der Strafe konnte jedoch Niklas Postel an der blauen Linie den Pass zum durchstartenden Nicolas Schindler bringen, der Daniel Fießinger im Slot per Schlenzer zum 3:1 überwinden konnte. Bis zur Pause ging es weiter hin und her. Der Spielstand blieb aber bestehen.

Das letzte Drittel startete erneut mit einer Strafe. Dieses Mal gegen Simon Schütz wegen Behinderung. Im Powerplay der Gäste schlenzte Simon Karlsson den Puck von der blauen Linie, eventuell noch vor dem Tor abgefälscht, zum 3:2 ein. Die Eislöwen machten von nun an Druck, vor allem mit intensivem Körperspiel, was die Joker etwas in Bedrängnis brachte. Sie gaben sich aber nicht auf und hielten so gut dagegen wie sie konnten. So auch in der 52. Spielminute als Tomas Schmidt seinem Gegenspieler an der Mittellinie den Puck vom Schläger schlug. Nolan Yaremko erhielt jene Scheibe, fuhr alleine auf Danny aus den Birken zu und umkurvte ihn zum 4:2. Eine Minute später lief Sami Blomqvist, wie bei seinem Treffer zuvor, über die rechte Seite auf den Goalie der Gäste zu. Dieses Mal prallte der erste Schuss ab, im zweiten Versuch schoss er dann aber den Dresdner Verteidiger auf der Torlinie an und der Puck rutschte zum 5:2 in den Kasten. Zwei Minuten vor Schluss erhielt Bruno Riedl noch eine kleine Strafzeit wegen hohen Stocks. Die Joker konnten kein Tor mehr in Überzahl erzielen, somit blieben die drei Punkte beim Spielstand von 5:2 nach einer tollen Leistung der Mannschaft in Rot-Gelb in Kaufbeuren.

Niederlage in Kaufbeuren

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen sind zum ersten Mal in der laufenden DEL2-Saison im zweiten Spiel in Folge leer ausgegangen. Mit 2:5 musste sich das Team von Cheftrainer Niklas Sundblad in Kaufbeuren geschlagen geben.

Schon in der zweiten Minute durften die Eislöwen in Überzahl ran. Travis Turnbull gab den ersten gefährlichen Schuss ab, der aber nicht den Weg ins Kaufbeurer Tor fand. Auf der Gegenseite rettete Drew LeBlanc vor dem eigenen Kasten. Auch die Eislöwen konnten eine Unterzahl schadlos überstehen. Als in der 13. Minute aber eine Strafe gegen Tomas Andres angezeigt wurde, traf der ESVK. Sami Blomqvist brachte die Hausherren in Führung. Kurz vor Drittelende wurde es hitzig. Zwei Kaufbeurer sowie LeBlanc und Dane Fox auf Eislöwenseite durften auf die Strafbank. Fox handelte sich für einen vermeintlichen Kopfstoß-Versuch, der im TV-Bild keineswegs auszumachen war, vier weitere Strafminuten ein. Weil Oliver Granz kurz darauf für einen Stockschlag noch zwei Minuten kassierte, durfte Kaufbeuren in doppelter Überzahl ran. Das nutzte der ESVK erst durch Nolan Yaremko zum 2:0 (19.) und 22 Sekunden später durch Samir Kharboutli zum 3:0.

Sundblad schien aber die richtigen Worte gefunden zu haben, denn die Eislöwen starteten gut ins zweite Drittel. Mrazek (27.) und Turnbull (28.) hatten guten Chancen. Treffen durfte aber einer der Jüngsten im Team. In der 33. Minute erzielte Nicolas Schindler nicht nur den 1:3-Anschlusstreffer, sondern auch sein erstes DEL2-Tor. Die Eislöwen waren nun am Drücker.

Im Schlussabschnitt gelang das schnelle 2:3. Schütz hatte gerade erst auf der Strafbank Platz genommen, da traf Simon Karlsson in Überzahl von der blauen Linie (43.). Fox, Schindler und Turnbull hatten kurz darauf die Chance auf den Ausgleich. Der sollte aber nicht fallen. Stattdessen war es wieder ein individueller Fehler, der zum Gegentor führte. Yaremko klaute Leblanc die Scheibe und stellte auf 4:2 für den ESVK (52.). 62 Sekunden später markierte Blomqvist den 5:2-Endstand.

Niklas Sundblad, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Kaufbeuren hat verdient gewonnen. Es ist schwer ein Spiel zu gewinnen, wenn wir wieder fünf Gegentore bekommen. Wir machen einfach zu viele Fehler. Kaufbeuren war ein bisschen besser gestartet, aber wir haben uns gut reingearbeitet. Dann bekommen wir aber Probleme, weil wir zu viele Strafen nehmen und so zur Pause 0:3 zurückliegen. Nichtsdestotrotz kommen wir gut im zweiten Drittel zurück und erzielen das 1:3. Das hat uns ein gutes Gefühl gegeben und nach dem 2:3 Anfang drittes Drittel dachte ich, wir kommen noch zum Ausgleich. Aber dann kommt wieder ein individueller Fehler, den Kaufbeuren eiskalt bestraft. Schon mit dem 4:2 war die Partie dann eigentlich durch.“

Weiter geht es für die Eislöwen am Sonntag um 16:00 Uhr mit dem Familienspieltag zu Hause gegen die Selber Wölfe.

