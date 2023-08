Joker treffen zu Hause auf die Bietigheim Steelers und reisen in die Schweiz

Artikel anhören Kaufbeuren. (PM ESVK) Zwei weitere Testspiele stehen für die Mannschaft von Trainer Marko Raita am Donnerstag und Freitag auf dem Programm. Die...

Kaufbeuren. (PM ESVK) Zwei weitere Testspiele stehen für die Mannschaft von Trainer Marko Raita am Donnerstag und Freitag auf dem Programm.

Die Joker reisen dabei am Donnerstagabend nach Kreuzlingen in die Schweiz. Dort treffen die Allgäuer im Zuge des Bodensee Cup auf den Schweizer Swiss League Club HC Thurgau. Spielbeginn in der Bodenseearena Kreuzlingen ist um 19:45 Uhr. Am Freitagabend steigt dann das erste Heimspiel in der energie schwaben arena. Der ESVK hat dabei den DEL Absteiger Bietigheim Steelers zu Gast. Erstes Bully ist um 19:30 Uhr.

Tickets für die Heimspiele der Joker sind wie gewohnt im Ticket-Online-Shop, in der ESVK Geschäftsstelle, an den Abendkassen und in allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Der HC Thurgau ist in der Swiss League eine Mannschaft die in der Regel eher im vorderen Bereich der Tabelle zu finden ist. Das Team von Head-Coach Markus Åkerblom ist mit vielen jungen uns sehr talentierten Spielern gespickt und verfügt auf den Kontingentspielerpositionen dazu über eine sehr hohe Qualität. Bester Beweis dafür ist, dass zur neuen Spielzeit der DEL2 Spieler des Jahres, Hunter Garlent, nun für die Nordostschweizer seine Schlittschuhe schnürt.

Die Steelers spielten in die letzten beiden Spielzeiten in Deutschlands höchster Spielklasse, mussten in der abgelaufenen Saison aber als Tabellenletzter der DEL leider wieder den Weg in die DEL2 antreten. Sportdirektor Danny Naud und Trainer Dean Fedorchuk haben für die Rückkehr in die DEL2 einen bisher sehr interessanten Kader zusammengestellt. In diesem befinden sich einige in der Liga sehr bekannte Namen wie zum Beispiel Alexander Preibisch, Ryon Moser oder auch Max Prommersberger. Dazu aber auch junge Talente wie Alex Samusev, Dennis Dietmann oder auch der aus Kaufbeuren stammende Paul Mayer, der mit einer Förderlizenz von den Adler Mannheim für die Steelers aufläuft. Auf den Kontingentsspielerposition setzen die Steelers auf den US-Amerikaner Jack Doremus sowie auf die beiden Kanadier Ryann Gropp und Cole McDonald. Somit ist aktuell auch noch eine Ausländerstelle unbesetzt.

Somit warten auf die Joker um Kapitän Tyler Spurgeon zwei hochinteressante und starke Gegner in den kommenden zwei Tagen. Nach aktuellen Informationen können die Trainer Marko Raita und Daniel Jun dabei auf den gleichen Kader wie in Meran zurückgreifen. Weiterhin fehlen wird Sami Blomqvist, der noch in Finnland bei seiner Frau und der neugeborenen Tochter weilt. Seine Rückkehr wird sich daher anders wie zuerst gedacht, doch noch etwas verzögern.

Beide Partien können per kostenpflichtigen Livestream verfolgt werden. Das Heimspiel des ESVK gegen die Bietigheim Steelers läuft wie gewohnt auf Sprade.TV. Das Spiel aus Kreuzlingen kann bei www.red.sport gebucht werden.

