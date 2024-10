Joker treffen auf zwei hessische Teams

Kaufbeuren. (PM ESVK) Für den ESV Kaufbeuren geht es am Wochenende mit zwei Duellen gegen Mannschaften aus Hessen um Punkte in der DEL2. Dabei...

Kaufbeuren. (PM ESVK) Für den ESV Kaufbeuren geht es am Wochenende mit zwei Duellen gegen Mannschaften aus Hessen um Punkte in der DEL2.

Dabei geht es für die Joker am Freitag nach Kassel, wo es um 19:30 Uhr zum ersten aufeinandertreffen der beiden Mannschaften seit dem Halbfinale aus der Vorsaison kommt. Am Sonntag steht dann das Heimspiel gegen den EC Bad Nauheim auf dem Programm. Spielbeginn ist dabei um 18:30 Uhr.

Der Kader der Joker:

Trainer Daniel Jun muss in den kommenden Wochen noch verletzungsbedingt auf Alex Thiel, Jere Laaksonen und Max Oswald verzichten. Neben Quirin Bader wird vom Kooperationspartner Redbull München vermutlich auch Defender Sten Fischer am Wochenende für den ESVK auflaufen.

Die Gegner der Joker:

Kassel Huskies. Die Hessen verpassten zum wiederholten Male den anvisierten Aufstieg in die DEL und zählen auch in dieser Saison wieder zu den absoluten Spitzenteams in der DEL2. Mit einem neuen Trainer Duo um Todd Woodcroft und Petteri Väkiparta (Saison 23/24 noch bei den Lausitzer Füchsen) sowie mit Daniel Kreutzer als neuem Sportdirektor, wird nun ein neuer Angriff auf die Meisterschaft in der DEL2 gestartet. Im Tor setzten die Huskies weiter auf Brandon Maxwell und Philipp Maurer. In der Defensive stehen die bestens bekannten Max Faber, Joel Keussen, Andrew Bodnarchuk (jetzt mit deutschem Pass) und auch Routinier Marco Müller weiter zur Verfügung. Zuwachs gab es in der Defensive mit dem Kanadier Marc-Olivier Duquette und Tim Bender.

Im Sturm sind die Kontingentsspieler Hunter Garlent, Brandon Cutler und Dominic Turgeon neu bei den Schlittenhunden. Dazu gesellen sich noch Top-Spieler wie Ryan Olsen, Kapitän Jake Weidner, Alec Ahlroth, Tristan Keck oder auch Yannik Valenti. Weiter bei den Hessen aktiv ist auch ex- Joker Hans Detsch.

EC Bad Nauheim: Die Kurstädter setzen auf dem Trainerposten in der neuen Saison auf Adam Mitchell, der in den vergangenen Jahren schon als Co-Trainer des langjährigen Trainers Harry Lange tätig war. Im Tor ist neben dem talentierten Niklas Lunemann nun auch der erfahrene Gerald Kuhn (früher Kassel Huskies) für die Hessen am Start. In der Verteidigung wurde mit Garret Pruden ein Eigengewächs zurück nach Bad Nauheim geholt, der mittels einer Förderlizenz auch schon für den ESVK im Einsatz war. Dazu ist auch der Deutsch-Kanadier Bode Wilde neu in der Kurstadt. Aus dem Vorjahr stehen dazu noch Patrik Seifert, Christopher Fischer und Marius Erk im Kader. Im Sturm angelten sich die Bad Nauheimer mit Parker Bowles einen der Top Stürmer aus der Vorsaison vom EHC Freiburg, weitere Kontingentstürmer sind Tim Coffman und Tyler Vause (beide derzeit Verletzt) sowie Jordan Hickmott. Ebenfalls neu sind die Deutsch-Kanadier Brent Aubin und Zach Kaiser. Auf dem Deutschen Sektor sind dazu noch die bekannten Namen Kevin Orendorz, Julian Lautenschlager oder auch Kapitän Marc El-Sayed weiter für die Bad Nauheimer am Puck.